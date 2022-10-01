В Чебоксарах могут появиться фандоматы

Это специальные аппараты по сбору использованной тары. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава столичной администрации Денис Спирин, отметив, что они помогут сделать вторичную переработку доступнее и привлекательнее для горожан. При этом сити-менеджер пояснил, что автоматы по сбору вторсырья позволяют обменивать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, старую одежду и картон на небольшое денежное вознаграждение или купоны на будущие покупки. Вполне возможно, что фандоматы установят у больших торговых центров. А пока Денис Спирин приглашает всех желающих принять участие в опросе на своем телеграм-канале и ответить на вопрос: «Нужны ли фандоматы в Чебоксарах?»