В Чебоксарах могут появиться фандоматы

Это специальные аппараты по сбору использованной тары. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава столичной администрации Денис Спирин, отметив, что они помогут сделать вторичную переработку доступнее и привлекательнее для горожан. При этом сити-менеджер пояснил, что автоматы по сбору вторсырья позволяют обменивать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, старую одежду и картон на небольшое денежное вознаграждение или купоны на будущие покупки. Вполне возможно, что фандоматы установят у больших торговых центров. А пока Денис Спирин приглашает всех желающих принять участие в опросе на своем телеграм-канале и ответить на вопрос: «Нужны ли фандоматы в Чебоксарах?»
Опубликовано: 14 октября 2022 г.
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