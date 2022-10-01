Восьмилетние хоккеисты «Сокола» выиграли бронзу межрегионального турнира

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Лучшими игроками матчей в составе «Сокола» становились Марк Вишневский, Илья Макаров, Григорий Васильев и голкипер Александр Подоплелов, который также был признан лучшим вратарем турнира. Фото cap.ru

Первые шаги в хоккее — с медалями

Коллектив республиканской школы хоккея «Сокол» 2014 года рождения выиграл бронзовые награды межрегионального турнира «VolgaRegion» по хоккею среди детских дружин. Турнир проходил в селе Сеченово Нижегородской области.
На базе ледового дворца «Звездный» в условиях серьезной конкуренции за медали сражались пять команд. Нашему коллективу жесткую борьбу навязали сверстники из нижегородского «Торпедо», «Сеченово», пензенского «Дизеля» и казанского «Ак Барса».
Команда «Сокол» сыграла на турнире с переменным успехом — дружина республиканской школы хоккея выиграла матчи у коллективов «Сеченово» (3:0) и «Дизель» (2:0), а проиграла клубам «Торпедо» (1:8) и «Ак Барс» (1:2). По итогам двухдневных баталий на льду хоккеисты «Сокола» завоевали бронзовые награды. Первое место заняла команда «Торпедо», а второе — «Ак Барс».

Опубликовано: 13 октября 2022 г.


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