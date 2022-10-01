Дознаватель из Вурнарского района поздравила коллег фирменным тортом

Мама в погонах

Сфотографировавшись со своим произведением кулинарного искусства, Наталия Прокопьева из Вурнарского района по сути открылась своим подписчикам совершенно с другой стороны. Никому до этого не приходило в голову, что изумительные по красоте и вкусу кондитерские шедевры созданы руками не профессионального пекаря, а профессионального… дознавателя органов внутренних дел. «Служба умеет мобилизовывать на решение самых разных задач», — улыбается капитан полиции, дознаватель межмуниципального отдела МВД России «Вурнарский».

Даже положенным по нормам ученическим периодом Наталии наслаждаться не довелось. Только что назначенному после окончания Нижегородской академии МВД России в районный отдел внутренних дел молодому дознавателю пришлось сразу ринуться в бой, не дожидаясь подсказок и поблажек. Хотя она очень благодарна своим наставницам Вере Слышовой и Надежде Фроловой за пример, как надо работать, а службе — за возможность непрерывно учиться без отрыва от производства. Поэтому она не растерялась, выехав ранним утром на место обнаруженной лесничими незаконной вырубки, хотя раньше никогда не расследовала такие дела.

Пока участковый и оперативники искали и опрашивали очевидцев, Наталия переходила от одного свежего пенька к другому на окраине Калининского лесничества, методично вписывая малейшие детали в протокол осмотра места происшествия. Потом назначила все необходимые экспертизы, чтобы определить инструменты, которыми пользовались браконьеры, и состояние срубленных березок. «Черному» лесорубу из местных, которого установили в течение суток, ничего не оставалось делать, как признать свою вину, а затем полностью возместить весь причиненный ущерб.

Сейчас Наталия проходит еще одну важную для себя школу — школу материнства. Старшей дочери Милане почти пять, младшей Мирославе — два с половиной года. На этом этапе своей жизни она, неожиданно для себя, вернулась к своему давнему и заброшенному увлечению — выпечке тортов. Упорства-то теперь Наталии Владимировне не занимать, да и профессиональному подходу к делу служба научила. Глядите, какую красоту капитан полиции выпекла к 30-летию образования подразделений дознания МВД России, чтобы порадовать коллег!

«Это для меня такая отдушина и огромное удовольствие, — говорит мама в погонах. — Сделаю торт, и любой будний день превращается в праздник!» Вернувшись из «декретного» отпуска в родной отдел полиции, мастерица на все руки надеется, что ей удастся находить время для своего увлечения. А что, кто-то кулинарничает между делом, а кто-то и между делами. Расследованными и направленными в суд в установленном порядке…