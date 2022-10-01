Молодежный образовательный форум «МолГород» открыт

Город новых возможностей

5 октября в Моргаушском районе, на площадке детского оздоровительного лагеря «Солнышко» состоялась церемония открытия XIII Межрегионального молодежного образовательного форума «МолГород». В этом году его участниками стали более пятисот студентов и школьников со всей Чувашии и других регионов, решивших заняться профессиональным и творческим саморазвитием.

«Чувашская молодежь занимает лидирующие места по активности в форумах. Это хороший задел, чтобы уверенно двигаться дальше, — сказал в своем приветственном слове участникам встречи Глава Чувашии Олег Николаев. — Сегодня мы находимся на переходном этапе, и выигрывают креативные, те, кто может объединить усилия. Все, кто имел опыт командной работы, убеждались — то, что было невозможным, организовывается и быстро делается. Такие форумы этому способствуют и позволяют обогатиться каждому. Искренне жду интересных инициатив, конкретных предложений и сформулированных, оформленных проектов».

В качестве гостей форума выступили председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, глава администрации Чебоксар Денис Спирин. В ходе открытого диалога они ответили на волнующие современную молодежь вопросы и поделились своим опытом.

Студентка Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева задала актуальный на сегодня вопрос о транспортной системе Чебоксар. Олег Николаев заверил, что работа над Паспортом комплексного развития транспортной инфраструктуры была начата в прошлом году и должна быть завершена уже в текущем. Активная реализация нового проекта запланирована на 2023 год: транспортное обеспечение Чебоксар и Новочебоксарска будет единым, предполагается ввести проездные билеты, которые позволят удобно передвигаться между этими двумя городами.

Студент из Чувашского государственного института культуры и искусств задал вопрос о перспективах развития чувашского кинематографа и мерах государственной поддержки чувашских режиссеров и киностудий.

Олег Николаев подчеркнул роль культуры как одного из важнейших инструментов формирования системы ценностей и рассказал о принятом решении обучать режиссеров за пределами республики, чтобы увеличить уровень их компетенции. Кроме того, Глава республики объявил о планах проведения туристического форума, который должен стать еще одним стимулом для развития экономики Чувашии.

МАРИЯ, студентка Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова: — Форум восхищает своей масштабностью. Я в восторге от того, сколько здесь возможностей — различные мастер-классы, курсы, интерактивные программы… Больше всего меня интересуют спортивные первенства, потому что я люблю заниматься спортом, особенно волейболом, и хочу заняться этим на профессиональном уровне. Очень рада, что участвую в этом форуме. НИКОЛАЙ, студент Чувашского государственного аграрного университета: — Я не в первый раз на этом форуме, уже был здесь в прошлом году. Приехал еще раз, чтобы познакомиться с новыми интересными людьми, обменяться опытом, научиться чему-то новому. Думаю, что в этом году будет так же интересно, как и в прошлом.

Дарья Федорова