Топовые предприниматели приведут районы республики к успеху

Капитаны бизнеса прокладывают курс

Заметным событием третьего, основного дня Форума земляков «Знай наших» стала стратегическая сессия «Капитаны бизнеса», площадкой для которого стал один из павильонов этнопарка «Амазония» в Чебоксарах. Предприниматели, управленцы, представители городских и районных администраций, разбившись на команды, во главе с маститыми бизнесменами муниципалитетов, собственно, капитанами бизнеса, в форме мозгового штурма искали ответы на главные вопросы — как сделать территории республики привлекательными для инвестиций и где искать бизнес-идеи.

Поиск прорывных проектов для развития районов и городов в республике ведут давно. А в прошлом году, как рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в Чувашии начали создавать муниципальные инвестиционные профили — своего рода своды бизнес-потенциала той или иной территории. Понимание своих сильных сторон, по словам министра, позволит найти точки роста для муниципалитетов. В каждом из них профессиональная бизнес-команда выработает четкий план действий для достижения светлого инвестиционного будущего. В этом году инвестиционные профили представят все муниципальные образования республики, а до конца этой недели такие же стратегические сессии с участием капитанов бизнеса пройдут в каждом муниципалитете.

Опыт «Капитанов бизнеса», как отметил Дмитрий Краснов, Чувашия переняла из Тюменской области. Там местные успешные бизнесмены, объединив вокруг себя глав поселений, сельских предпринимателей и инициативных местных жителей, «настраивают» экономику в отдельно взятых селах и городах. Как локомотивы, они приводят в муниципалитеты инвесторов, делятся своим опытом и с местными властями, и с предпринимателями, в целом работая на повышение качества жизни людей.

Как рассказала специальный гость стратегической сессии в Чебоксарах, советник губернатора Тюменской области, президент Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» Ольга Езикеева, тюменский проект «Капитаны бизнеса» вошел в список лучших практик России, рекомендованных Минэкономразвития России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) для тиражирования в регионах. В Тюмени, например, на такие стратегические сессии, которые предприниматели проводят в муниципалитетах, обязательно приглашают молодежь. Ребятам задают всего два вопроса: что вас сможет удержать и чего не хватает для комфортной жизни в муниципалитете.

«Один из ответов был — создать какое-либо креативное пространство на селе. Так в Тюменской области поменялся режим работы домов культуры, которые в восемь вечера закрывались. А ребятам в восемь вечера надо только прийти», — привела один из примеров пользы от такого взаимодействия Ольга Езикеева. Капитаны бизнеса в Тюмени, к слову, сельской молодежи уделяют особое внимание: от знакомства с успешными предпринимателями, добившимися признания не только у себя в области, но и в мире, у ребят начинают гореть глаза…

Капитанов бизнеса из Чувашии — крупных бизнесменов, глав крестьянско-фермерских хозяйств на стратегической сессии в «Амазонии» набралось не меньше десятка человек. Они-то и возглавили команды. Всего их было пять, причем участников распределили по группам по принципу соседства. Так, в одной команде оказались представители Красночетайского, Шумерлинского, Порецкого, Алатырского районов, Шумерли и Алатыря, в другой — ядринцы, аликовцы, красноармейцы, цивиляне, козловчане и марпосадцы. Такая разбивка оказалась не случайной — в тесной связке «соседям» и предстоит продвигать свои территории на практике.

Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку: «Немного перефразирую слова великого просветителя Ивана Яковлева: любое малое дело можно возвысить любовным, внимательным, добрым и настойчивым отношением, а любое большое — уронить отношением нерадивым, неэффективным… Поскольку здесь, в основном, собрались представители малого бизнеса, хотел бы вас призвать относиться к делу так, чтобы оно украсило нашу родную республику. У нас мечта — сделать Чувашию лучшим местом в мире, мы и воспринимаем ее в душе как лучшее место в мире. Но хотелось бы, чтобы и все, кто сюда приезжает, это увидели. Если у вас такая установка будет, мы обязательно все вместе добьемся этого. Этого я вам и желаю и готов помогать!»

Компанию опытным аграриям, промышленникам и работникам администраций в командах составляли и совсем молодые предприниматели. Так, Дина Трякова из села Новое Чурашево Ибресинского района развивает свое дело в народном искусстве — она создает чувашские национальные головные уборы хушпу и тухъя и нашейные украшения, наносит чувашские узоры на футболки. В прошлом году девушка оформила самозанятость и одновременно трудится культорганизатором в сельском доме культуры. Заказчики из разных городов России и даже зарубежья находят мастерицу через соцсети.

Чуть больше года назад оформила самозанятость и 27-летняя Дарья Милославская. Девушка работает психологом и планирует в ближайшее время открыть в Чебоксарах психотерапевтическую кофейню «В гостях у Фрейда», где можно было бы не только выпить чашечку кофе, но и получить поддержку психолога. Идея Дарьи, кстати, недавно победила в республиканском конкурсе «Молодой предприниматель Чувашии — 2022» в номинации «Стартап».

Молодой житель Моргаушского района Антон Кондратьев, занимающийся выращиванием ягод, в аграрный бизнес пришел из сферы IT — в 2018 году он переехал из Москвы на малую родину. «Я родом из села, всегда хотелось жить в своем доме, с собакой, работать на земле, чтобы дети на свежем воздухе бегали. Мне комфортнее в деревне, чем в городе, и я вернулся обратно на родину», — признается 34-летний предприниматель. Он выращивает клубнику в открытом грунте на одном гектаре земли, в этом году получил грант от Минсельхоза Чувашии на сумму 4 млн рублей, которые планирует потратить на покупку специальных ягодных тоннелей. «Мне это дело по душе, — говорит молодой человек. — А с учетом того, что в последние годы предоставляется хорошая господдержка, это еще и выгодно. В следующем году через центр «Мой бизнес» хочу открыть цех по переработке ягод».

В качестве разминки федеральные эксперты предложили членам команд подумать над вопросом, какой они видят Чувашию в будущем. Затем участникам предстояло сгенерировать 15 бизнес-идей по самым разным направлениям для своих территорий: от экологии и переработки отходов до туризма, сельского хозяйства и медицины. Проекты при этом должны были привлекать значительные объемы инвестиций и создавать значимое число рабочих мест в муниципалитетах. Идеи конкурсанты предложили самые смелые: от создания на своих территориях логистических центров крупнейших маркетплейсов, пунктов подзарядки дронов и IT-деревень до локализации цеха быстроразлагаемой упаковки и производства протеинов из личинок мух.

Наиболее привлекательные бизнес-идеи, которые высоко оценили эксперты, получат шанс войти в инвестиционные профили муниципалитетов.

МЕЖДУ ТЕМ

Земляки думают о «звучании» своей родины

Кульминацией Форума земляков «Знай наших» стало пленарное заседание под девизом «Чувашия и мир» в столичном парке «Амазония». Здесь, в уютном «Верона-холле», собрались почетные гости форума, представляющие самые разные сферы, в которых они достигли высокой состоятельности, прославив и свою родную Чувашию. Это спортсмены, художники, видные деловые люди. В том числе руководители представительств республики в регионах страны.

В заседании участвовали представители органов власти Чувашии, руководители муниципалитетов. Собравшихся приветствовали Глава Чувашии Олег Николаев и председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутат Госдумы Алла Салаева. По видеосвязи форум приветствовал наш земляк, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Один из главных вопросов, обсуждавшихся на заседании, — каковы перспективы развития чувашских сообществ в других регионах и какие инструменты позволят этим сообществам стать крепче и сильнее.

Олег Николаев отметил огромный потенциал земляческого сообщества, вклада именитых земляков за пределами республики в развитие Чувашии.

Вячеслав Крылов

Фото Максима Васильева: