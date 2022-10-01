Детская художественная школа № 4 открылась после капремонта

Здесь живет вдохновение

Сегодня после капитального ремонта в Чебоксарах состоялось официальное открытие детской художественной школы № 4 имени Э.М. Юрьева. В ходе ремонтных работ преобразился внутренний интерьер школы, он стал современным и более функциональным. Новый дизайн, стеклянные перегородки — учебные мастерские заиграли, буквально, новыми красками. На стенах коридора появились композиции по мотивам творчества, народного художника Чувашии Элли Юрьева, чье имя носит художественная школа. Подробнее о церемонии открытия в следующем номере.