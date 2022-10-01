115 тысяч саженцев будет высажено в рамках всероссийской акции «Сохраним лес»

По всей стране проходит четвертая по счету Всероссийская акция «Сохраним лес», стартовавшая в начале августа. Ее задача — восстановить леса после пожаров, снизить негативные последствия изменений климата в полном соответствии с главными целями федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», реализуемого с 2019 года. Как сообщили в Минприроды Чувашии, новые сосны, ели, дубы, каштаны и липы появятся на территории 11 лесничеств республики. В то же время в парках, скверах и аллеях городов будут высажены саженцы декоративных, плодовых деревьев и кустарников (яблоня, сирень, липа, рябина, береза, клен, каштан). Всего планируется посадить 115 тысяч сеянцев и саженцев на площади более 100 гектаров.