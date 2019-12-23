Алексей Пирожков: «В нашей работе всегда на первом месте наши клиенты»

«Росгосстрах» — 101 год на страже рисков

Старейший и самый известный страховщик России — компания «Росгосстрах» отмечает сегодня свой день рождения. Без преувеличения миллионы людей нашей страны пользуются услугами этой страховой компании. О том, как сегодня живет лидер страхового рынка Чувашии, какие программы страхования предлагает, мы поговорили с Алексеем Пирожковым — директором республиканского филиала «Росгосстраха».

— Алексей Геннадиевич, расскажите о достижениях филиала, какие предварительные итоги работы «Росгосстраха» в этом году в Чувашии можно подвести?

— В целом за девять месяцев 2022 года «Росгосстрах» показал себя безоговорочным лидером на страховом рынке региона. Сборы филиала за этот период составили 600 миллионов рублей. С января по сентябрь компания выплатила своим клиентам в Чувашии по страховым случаям более 250 миллионов рублей.

Если говорить подробнее, то существенный рост продемонстрировали добровольные виды страхования — их доля в портфеле филиала составила 62%. Самые востребованные услуги в регионе — страхование имущественных рисков граждан. Здесь мы видим, что сборы компании в этом сегменте составили 230 миллионов рублей. При этом с января по июнь «Росгосстрах» урегулировал более 425 страховых случаев, связанных с ущербом имуществу. Самые крупные выплаты были из-за пожаров. Так, 3,6 миллиона рублей мы выплатили за сгоревший в Чебоксарском районе коттедж и 2,7 миллиона рублей владельцу двух сгоревших домов в Моргаушском районе. Страховая выплата собственнику дома в Мариинско-Посадском районе составила более 960 тысяч рублей. Помимо этого, свыше 4 миллионов рублей выплатил «Росгосстрах» после ураганов, которые пронеслись над Чувашией в июне-июле. Должен сказать, что все страховые случаи были урегулированы оперативно, клиенты компании максимально быстро получили деньги.

— Еще какие страховые продукты сегодня пользуются спросом в республике?

— В первую очередь, конечно же, программы по страхованию жилья. Замечу, что «Росгосстрах» — лидер страховой индустрии по масштабам присутствия, а также по количеству договоров страхования домов и строений граждан. Кстати, на ежегодной церемонии награждения победителей премии Finaward-2022 компания вошла в число лауреатов в номинации «Лучший страховой продукт» с программой имущественного страхования «Дом. Фундаментальное решение». К тому же, «Росгосстрах» предлагает своим клиентам новые страховые программы по защите имущества, включив в них и сервисную составляющую. Например, помощь электрика, слесаря, сантехника. Эти дополнительные услуги прописываются непосредственно в страховом полисе. При этом воспользоваться услугами мастеров можно на протяжении всего срока действия договора — и без наступления страхового случая.

Во все времена людей волновало здоровье — свое и близких. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что сегодня страховые услуги, связанные со здоровьем, — также самые востребованные. Благодаря опыту, тесному контакту наших агентов со своими клиентами мы знаем, чего от нас ждут люди, поэтому разрабатываем и предлагаем максимально удобные для них страховые программы. Так, с началом пандемии коронавируса у нас появились продукты, связанные с этим заболеванием, в частности, реабилитационная помощь после ковида. К началу вакцинации «Росгосстрах» запустил доступный по цене продукт «Иммунитет без риска» — финансовая поддержка и медицинская помощь в случае нежелательных осложнений после вакцинации. Есть продукт при онкологических заболеваниях, страховое покрытие по которому 8 миллионов рублей.

Востребовано в Чувашии также страхование сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. Например, застраховать от различного рода страховых событий свою главную «кормилицу» на селе мы предлагаем по программе «Буренка», и надо сказать, что очень многие жители села имеют страховые полисы страхования по этому виду. Только за шесть месяцев этого года по 195 страховым случаям с животными «Росгосстрах» в Чувашии выплатил более 6,3 миллиона рублей.

Еще одно важное направление — добровольное автострахование. Из-за сформировавшегося дефицита автомобилей и запчастей в зоне риска оказались как люксовые, так и самые массовые модели машин. С учетом их стоимости хищение даже одной детали означает серьезный ущерб автовладельцу, не говоря о серьезном ДТП или краже автомобиля. Результат — стабильный спрос на КАСКО, которое позволяет минимизировать финансовые потери владельцев транспорта. Сегодня «Росгосстрах» предлагает программы, из которых каждый автовладелец может выбрать наиболее подходящий для себя вариант — как по цене, так и по набору рисков. Поэтому, несмотря на снижение продаж новых автомобилей — а именно их чаще всего страхуют по КАСКО, растет спрос на КАСКО и для автомобилей с пробегом.

— Алексей Геннадиевич, как старейшая страховая компания использует информационные технологии в рамках цифровизации?

— Цифровые сервисы заметно облегчают жизнь, дают возможность вовремя и, главное, без особых усилий получить профессиональный совет, помощь. Это действительно так, например, молодежь уже не представляет свою жизнь без «цифры», буквально не выпускает гаджеты из рук. Но и людей старшего поколения записывать в «ретрограды» все же пока рано. На примере многих наших немолодых сотрудников убеждаюсь, что человек независимо от возраста в состоянии не только освоить IT-технологии и активно пользоваться мобильными приложениями, но и порой дать фору молодым. Вот наши старейшие агенты, когда оформляют клиентам страховые полисы, уже забыли про блокнот и ручку, а уверенно пользуются цифровой платформой «Агентология».

Помимо этого, «Росгосстрах» в партнерстве с цифровой платформой «Мой_Сервис» предлагает своим клиентам не выходя из дома не только решать вопросы, связанные со страхованием, но и помощь проверенных специалистов из таких областей, как медицинские услуги, обслуживание личных автомобилей, жилья. Достаточно установить на телефон мобильное приложение.

— Алексей Геннадиевич, а что вы можете сказать о возглавляемом вами филиале, о людях, которые здесь работают?

— Наш филиал «Росгосстраха» включает в себя 25 структурных подразделений, работающих во всех районах республики, а также Центр урегулирования убытков. У нас работают более 800 сотрудников и страховых агентов. И это дружный и сплоченный коллектив единомышленников, амбициозных, креативных и талантливых людей, желающих видеть свой филиал эффективно развивающимся на страховом рынке региона. Ценность нашего филиала в людях, которые здесь работают. Я невероятно горжусь нашей командой. Даже сегодня, когда страна находится в непростой экономической ситуации, «Росгосстрах» предоставляет рабочие места, предлагая агентам выгодные условия сотрудничества в части комиссионного вознаграждения за заключенные договоры, бесплатное обучение и круглосуточную методическую поддержку продаж, свободный режим рабочего дня.

Мы активно взаимодействуем с автодилерами, банками, лизинговыми компаниями и иными крупными юридическими лицами, обеспечивая страховой защитой крупнейшие предприятия Чувашии, в том числе масштабные производства, оборудование, недвижимость. Вступая в свой второй век работы на отечественном рынке, мы планируем и далее наращивать свое лидерство в розничном страховании с самым большим портфелем клиентов по страхованию недвижимости и имущества граждан, а также укрепиться в корпоративном страховании. Компании такого масштаба и значимости, безусловно, являются национальным достоянием.

Несмотря на сложнейшую экономическую обстановку, в целом «Росгосстрах» в Чувашской Республике в первом полугодии смог получить положительный финансовый результат. Таких показателей удалось достичь во многом за счет того, что мы остаемся верны своим ключевым целям.

А это и повышение рентабельности всех подразделений, и развитие добровольных видов страхования — жилья и имущества граждан, добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, страхования имущества и ответственности компаний и предприятий.

— Как отметите свой праздник и ваши пожелания в этот день?

— В этот день все сотрудники компании будут трудиться на своих рабочих местах, будем, как и прежде, стоять на страже имущественных интересов наших граждан. Обязательно найдем время, чтобы поздравить наших ветеранов страхового дела, поблагодарить всех сотрудников «Росгосстраха», страховых агентов. Скромно проведем чаепитие и вручим награды нашим лучшим сотрудникам.

Хочу пожелать всем нам долгой и успешной работы на страховом рынке. Пусть всегда в нашей работе на первом месте будут наши клиенты, их интересы и их защита. Поздравляю наших верных страхователей и бизнес-партнеров и от всей души благодарю всех вас за доверие к нашей компании. Счастья вам, мира, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

СПРАВКА «СЧ»

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отмечает 101 год со дня создания. www.RGS.ru

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СЛ № 0001, ОС № 0001-03, ОС № 0001-04,

ОС № 0001-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001 от 06.06.2018, бессрочные.