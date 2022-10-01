Три преподавателя музыки из Чувашии получат по полмиллиона рублей

В этом году Указом Президента страны учреждены премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Как сообщила на днях Владимиру Путину министр культуры России Ольга Любимова, первые их обладатели уже известны – в октябре по миллиону рублей получат 25 преподавателей вузов и 25 преподавателей училищ , и по полмиллиона — сто преподавателей детских школ искусств. «Это очень долгожданная поддержка для наших педагогов» — подчеркнула Ольга Любимова.

В Чувашии обладателями новых премий стали три педагога. Это преподаватель по классу баяна Чебоксарской детской школы искусств № 1 Татьяна Григорьева, преподаватель по классу флейты Чебоксарской детской музыкальной школы № 1 Анжелика Сидорова и преподаватель по классу фортепиано Кугесьской детской школы искусств Чебоксарского района Елена Игнатьева.

Для Татьяны Григорьевой известие о премии стала приятной неожиданностью. Но как именно ею распорядиться ,долго она не размышляла : как всякий хороший педагог, постоянно стремящийся к новым знаниям, Татьяна Михайловна решила потратить награду на саморазвитие. Отметим, в родной школе искусств работает Григорьева уже 36 лет, а среди ее учеников — дипломанты , призеры и победителей всероссийских конкурсов . Большой стаж работы и немало замечательных воспитанников и у двух других наших педагогов , отмеченных российской премией, отмечают в Минкультуры республики.

Светлана Каликова, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: Очень символично , что известие об этих высоких наградах пришло в День учителя. Поздравляю наших замечательных преподавателей, и думаю, что эти премии не последние — хороших педагогов в области музыкального искусства у нас в республике очень много. Не случайно Чувашия занимает третье место в ПФО по охвату детей художественным и музыкальным образованием.