5 октября — День учителя

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с Днем учителя!

Учитель — это не просто профессия, это призвание. В системе образования Чувашии трудятся прекрасные педагоги, в своей работе умело сочетающие верность традициям российской педагогики и инновационный подход. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, достойных граждан страны. Мы и впредь будем уделять пристальное внимание строительству и модернизации школ, совершенствованию региональной системы образования и механизмов поддержки за особые достижения в вашей деятельности, укреплению престижа профессии педагога.

Дорогие учителя! Спасибо вам за ваш профессионализм, гражданскую позицию, умение воспитывать в подрастающем поколении гордость за свое Отечество, прививать интерес к его богатой истории и культуре. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях и благодарных учеников!

Глава Чувашии Олег Николаев

Опубликовано: 5 октября 2022 г.


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