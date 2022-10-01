5 октября — День учителя

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с Днем учителя!

Учитель — это не просто профессия, это призвание. В системе образования Чувашии трудятся прекрасные педагоги, в своей работе умело сочетающие верность традициям российской педагогики и инновационный подход. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, достойных граждан страны. Мы и впредь будем уделять пристальное внимание строительству и модернизации школ, совершенствованию региональной системы образования и механизмов поддержки за особые достижения в вашей деятельности, укреплению престижа профессии педагога.

Дорогие учителя! Спасибо вам за ваш профессионализм, гражданскую позицию, умение воспитывать в подрастающем поколении гордость за свое Отечество, прививать интерес к его богатой истории и культуре. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях и благодарных учеников!

Глава Чувашии Олег Николаев