Налоговики проводят со школьниками уроки финансовой грамотности

Что такое профицит и дефицит бюджета? Какова роль налогов в экономике государства? Об этих и многих других важных моментах школьникам рассказывают на уроках финансовой и налоговой грамотности.

Наряду со специалистами Минфина в процесс финансового просвещения подрастающего поколения включились и сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии. Проводимые ими открытые уроки финансовой и налоговой грамотности рассчитаны на учеников самых разных возрастов, от третьеклассников до выпускников; с учетом возрастных категорий выстроена и программа занятий для каждого класса.

Ведущие специалисты УФНС по Чувашии рассказывают ребятам о том, что такое налоги и какова их роль в формировании бюджета страны. Узнают школьники и об устройстве финансовой системы нашего государства, как тратятся полученные казной доходы, а еще — о том, из чего складываются основы финансовой безопасности общества и как финансовая грамотность влияет на благосостояние семьи.

Идет речь на уроках и о практических моментах — о том, например, как работают и чем полезны налогоплательщикам интерактивные сервисы ФНС. Ими, кстати, в не столь уж далеком будущем школьники тоже смогут воспользоваться.

Виктор Александров