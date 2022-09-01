Входит ли «дистанционка» в период пандемии в педагогический стаж?

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В прошлом году во время пандемии занятия со школьниками отменялись. В связи с этим у меня вопрос. Входит ли это время в педагогический стаж, чтобы досрочно выйти на пенсию?

Людмила Алексеевна, Чебоксарский район

Обязательным условием для включения периодов работы в педагогический стаж, требуемый для досрочного выхода на пенсию, является работа в соответствующих должностях и учреждениях, а также выполнение нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку педагога или должностного оклада.
Помимо учебной или воспитательной у педагогов есть и другая работа, например, методическая, подготовительная, организационная. Рабочим временем педагогов являются и периоды отмены занятий по санитарно-эпидемиологическим причинам. В это время занятия могли проходить в дистанционном формате, если нет, то педагог мог заниматься подготовкой к урокам или выполнять организационную работу. Если такая деятельность педагога в период отмены занятий подтверждается документами (приказами, табелями учета рабочего времени), то она включается в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию.

Опубликовано: 29 сентября 2022 г.


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