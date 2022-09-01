Чувашия выразила солидарность с народом ДНР и ЛНР

«Поддерживая воссоединение, мы вместе строим будущее…»

По всей России прошли митинги под лозунгом «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Присоединилась к патриотической акции и столица Чувашии.

На Красной площади собрались горожане, представители органов власти, разных политических партий, организаций, сотрудники предприятий, ветераны, работающая молодежь и студенты. В плотных рядах участников митинга, конечно, обсуждались самые последние события. «К этому давно все шло, — рассуждали ветераны ЧЭАЗ о решении жителей Донбасса провести референдум.

— Когда-то мы были одной большой страной, бок о бок сражались в Великую Отечественную войну с фашизмом. Это наши соотечественники, которые хотят воссоединения с исторической Родиной. «Мой супруг был военным, по всей стране помотала его служба, вот и в Украине мы немного пожили, и уже тогда русским бросали обидное — «москаль». Я очень хорошо понимаю сейчас жителей Донбасса, которые хотят отстоять свое право быть русскими, быть с Россией», — поделилась мнением музыкальный педагог Марина Алексеевна.

Свою поддержку специальной военной операции и решений Президента страны Владимира Путина, направленных на то, чтобы помочь народам ДНР и ЛНР и тех регионов бывшей Украинской ССР, которые принимают сейчас для себя важное решение стать частью России, выразил и Глава Чувашии Олег Николаев.

«Мы солидарны со всеми народами нашей страны и народом Донбасса, который сейчас противостоит мировому злу — неонацизму, взращенному коллективным Западом и США», — сказал Олег Алексеевич. Он отметил, что история Великой Отечественной войны словно сошла со страниц учебников — и мы видим, как теперь уже неонацисты издеваются над людьми, убивают невинных жителей, уничтожают целые населенные пункты.

«Мы должны уничтожить это мировое зло, не дав ему распространиться», — обозначил Николаев всеобщую миссию, добавив, что наши земляки достойно выполняют ее.

При этом важно не сбавлять темпов по улучшению жизни внутри страны, в нашей республике, отметил Глава Чувашии: будь то возведение школ, строительство дорог и воплощение других национальных идей и проектов, инициированных Президентом страны. «Только если мы объединим усилия и каждый будет вкладывать сердце и душу в свое дело, мы с одной стороны сможем уничтожить фашизм, с другой — решим задачу планомерного развития страны, а главное — ускоренного вовлечения новых территорий в российское пространство», — заявил Олег Николаев.

Он напомнил, что 23 сентября прошел первый день референдума на четырех территориях бывшей Украинской ССР. «Мы видим, как народ очень активно идет и выражает свое мнение. Люди, которые в течение восьми лет испытывали унижение, боль, страдание, сегодня, наконец, верят в будущее. Поддерживая их, мы делаем не просто благое дело, мы вместе строим завтрашний день», — подчеркнул руководитель региона.

Выступали со сцены и представители Госсовета республики. Руководители разных политических партий говорили о том, как важно сейчас быть вместе, объединить усилия, чтобы решать общие задачи. Представители общественных организаций, ветераны боевых действий подчеркивали важность референдумов, отмечая, что благодаря волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины люди смогут вернуться к себе на родину, и Россия сможет воссоединиться со своими историческими территориями.

Фото Олега Мальцева