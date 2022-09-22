Гроссмейстер Валентина Гунина стала пятикратной чемпионкой России по шахматам, завоевав юбилейный титул в Суперфинале в Чебоксарах.

В заключительном туре соревнования, которое, напомним, проходит в стенах Чувашского государственного художественного музея, она черными фигурами победила Евгению Овод. В результате Гунина набрала 7 баллов.

Вместе с ней до последнего тура лидировала Марина Гусева, но она в четверг сыграла вничью (белыми) с Натальей Погониной. В итоге Гусева отстала от Гуниной на полбалла.