«Сокол» засыпал соперника градом шайб и боролся до самого конца

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Когда забил гол — эмоции захлестывали. К сожалению, не удалось победить во втором матче, но все еще впереди», — признался после матча Семен Степанов. Фото ВКонтакте

Зрители на трибунах ледового дворца «Сокол» в Новочебоксарске получили массу эмоций от первых домашних игр своих любимцев в первенстве НМХЛ против команды «Тамбов» из Мичуринска. К сожалению, добиться стопроцентного результата не удалось, но есть к чему стремиться!
Свой третий сезон в первенстве НМХЛ «Сокол» начал с обновленным составом и надеждой на хорошие результаты. До этого участие коллектива в первенстве можно было назвать «пристрелочным». Ну а нынче спортсмены в сцепке с тренерским штабом, возглавляемым молодым наставником Егором Карпом, постарались порадовать публику новыми победами с самого старта. И уже в первом матче им это удалось сделать. Активная игра, давление на каждом метре площадки привели к победе «Сокола» в первом матче сезона со счетом 4:2.
Начало второй встречи не предвещало беды — новочебоксарцы уже к третьей минуте вели 2:0. После такого «удара под дых» гости нашли силы прийти в себя — не только отыгрались, но и вышли вперед. Правда, в конце третьего периода хоккеист новочебоксарцев Семен Степанов в майке с цифрой «17» поразил ворота «Тамбова» разящим кистевым броском в стиле известного обладателя данного номера Ильи Ковальчука. Но в итоге «Соколу» не удалось одержать вторую победу — новочебоксарская команда проиграла матч со счетом 3:6.

«Ребята у нас молодые — много игроков преимущественно 2004 года рождения дебютировали в первенстве НМХЛ, — отметил главный тренер «Сокола» Егор Карп. — Парням нужно набраться опыта, адаптироваться к скоростям, чтобы раскрыться и играть стабильнее. Ребята могут — они стараются, пашут. В этом сезоне мы играем интересно, стараемся оказывать давление на соперника по всей площадке. От работы с парнями сам получаю огромное удовольствие».
Опубликовано: 22 сентября 2022 г.


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