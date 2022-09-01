«Сокол» засыпал соперника градом шайб и боролся до самого конца

Зрители на трибунах ледового дворца «Сокол» в Новочебоксарске получили массу эмоций от первых домашних игр своих любимцев в первенстве НМХЛ против команды «Тамбов» из Мичуринска. К сожалению, добиться стопроцентного результата не удалось, но есть к чему стремиться!

Свой третий сезон в первенстве НМХЛ «Сокол» начал с обновленным составом и надеждой на хорошие результаты. До этого участие коллектива в первенстве можно было назвать «пристрелочным». Ну а нынче спортсмены в сцепке с тренерским штабом, возглавляемым молодым наставником Егором Карпом, постарались порадовать публику новыми победами с самого старта. И уже в первом матче им это удалось сделать. Активная игра, давление на каждом метре площадки привели к победе «Сокола» в первом матче сезона со счетом 4:2.

Начало второй встречи не предвещало беды — новочебоксарцы уже к третьей минуте вели 2:0. После такого «удара под дых» гости нашли силы прийти в себя — не только отыгрались, но и вышли вперед. Правда, в конце третьего периода хоккеист новочебоксарцев Семен Степанов в майке с цифрой «17» поразил ворота «Тамбова» разящим кистевым броском в стиле известного обладателя данного номера Ильи Ковальчука. Но в итоге «Соколу» не удалось одержать вторую победу — новочебоксарская команда проиграла матч со счетом 3:6.

«Ребята у нас молодые — много игроков преимущественно 2004 года рождения дебютировали в первенстве НМХЛ, — отметил главный тренер «Сокола» Егор Карп. — Парням нужно набраться опыта, адаптироваться к скоростям, чтобы раскрыться и играть стабильнее. Ребята могут — они стараются, пашут. В этом сезоне мы играем интересно, стараемся оказывать давление на соперника по всей площадке. От работы с парнями сам получаю огромное удовольствие».