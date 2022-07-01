Ремонт моста через реку Алатырь планируется завершить в этом году

Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов во время прямого эфира. Онлайн-трансляция была организована совместно с Центром управления регионом Чувашской Республики.

«Объем работ достаточно большой, большой и объем дорожного фонда: более 7 млрд рублей, – начал разговор с цифр за текущий год министр. – На эти деньги мы должны будем отремонтировать порядка 522 км автомобильных дорог, из них примерно 214 в асфальтобетоне, остальные дороги – в щебеночно-грунтовом варианте. Мы должны будем построить 18 км дорог, обустроить 15 км наружного освещения и завершить реконструкцию улицы Гражданская».

Одной из важнейших тем встречи стало строительство трассы М-12, 94 км которой пролегает по республике через Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Комсомольский и Янтиковский районы. На вопрос жителей республики о сроке восстановления задействованных дорог министр ответил: капитально они будут отремонтированы только после завершения строительства трассы, сейчас имеет смысл только ямочный ремонт.

Владимир Осипов рассказал в прямом эфире о планах частичного капремонта автодороги Калинино-Батырево-Яльчики на участке от Шыгырдан до поселка Ибреси, о судьбе дороги Шихазаны-Калинино, где капремонт не завершен с 2019 года. По этому участку сейчас идут судебные разбирательства, и в случае их окончания работы продолжатся в будущем году. Министр раскрыл подробности реализации в Чувашии нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и объяснил, какие преимущества у регулируемых тарифов на проезд в общественном транспорте.

Напомним, по информации Центра управления регионом Чувашской Республики, вопросы строительства и ремонта дорог входят в ТОП-5 обращений в соцсетях и на Госуслугах. С начала года по этой теме жители оставили более 4 тысяч сообщений.