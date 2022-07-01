Чебоксарские власти хотят сделать из тюрьмы музей

С предложением о переоборудовании здания следственного изолятора по улице Константина Иванова под музей выступил глава администрации Чебоксар Денис Спирин в своем Telegram-канале.

Сейчас СИЗО продолжает работать, но УФСИН строит для него новое здание на Лапсарском проезде. Старый корпус следственного изолятора представляет огромную историческую ценность и является самой старой действующей тюрьмой в России, построенной еще 374 года назад.

Сити-менеджер Чебоксар направил в УФСИН письмо с предложением передать объект в муниципальную собственность. Новый музей на карте Чувашии может стать центром притяжения для туристов.