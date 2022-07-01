Новый фильм «Нахимовцы» можно посмотреть по Пушкинской карте

С февраля, напомним, Пушкинскую карту принимают и при покупке билетов на фильмы российского производства. 28 июля, ко Дню Военно-морского флота, в российский прокат как раз выходит один из них — добрый семейный фильм «Нахимовцы» режиссера Олега Штрома.

Это картина о братьях-близнецах, которые познают силу нахимовского братства. В ленте снялись известные актеры Андрей Мерзликин, Сергей Гармаш и другие. А роли близнецов исполнили начинающие артисты Даниил и Никита Ходуновы.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Главным местом стало само легендарное Нахимовское училище в Санкт-Петербурге. Его курсанты, кстати, тоже присутствуют в кадрах.

По сюжету капитан Логинов, потомственный военный моряк, мечтает, чтобы и его сыновья пошли в Нахимовское училище и служили на флоте. Но братья-близнецы Семен и Тимофей решают, что продолжение морских традиций не для них. У подростков другой план — сколотить состояние более легким путем и счастливо и беззаботно жить на «гражданке». А для стартового капитала можно «подработать» на местного авторитета. Однако подростки оказываются втянутыми в опасную авантюру. Здесь им смогут помочь только настоящее нахимовское братство и… первая любовь.

Предварительный показ фильма «Нахимовцы» прошел в мае 2022 года на торжественном открытии кинофестиваля «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге. Картина получила Гран-при кинофорума «Золотой Витязь», который прошел в конце мая в Севастополе.

Как прокомментировали в Минкультуры Чувашии, посмотреть новинку школьники и студенты смогут по Пушкинской карте в кинозалах Вурнарского, Мариинско-Посадского, Ибресинского, Батывевского, Урмарского, Аликовского, Цивильского, Комсомольского, Ядринского районов, а также в кинотеатрах Чебоксар, Шумерли, Канаша и Новочебоксарска.

НА ЗАМЕТКУ Фильм «Нахимовцы» Жанр: семейный фильм. Длительность: 87 мин.

Возраст: 12+. Премьера в России 28 июля 2022 года.