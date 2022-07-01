Проект «Вышитая карта России» предложено выдвинуть на соискание Государственной премии РФ

С такой инициативой на заседании Общественного совета при Главе Чувашской Республики выступила его председатель Наталия Партасова.

«Мне бы хотелось от имени Общественного совета выделить особо один проект — это «Вышитая карта России», — сообщила она. — Сама карта вызвала очень большой отклик со стороны жителей страны. Как сказала Надежда Бабкина — это оберег России. Чувашия представила Вышитую карту на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, и она вызвала интерес у всех губернаторов, многие просто не знали об этом проекте. Люди подходили к карте, искали свой регион, оценивали, как они представлены на этой карте. Это событие в Год культурного наследия заслуживает большого внимания со стороны властей и России. Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность подготовки документов на Государственную премию Российской Федерации этому проекту и коллективу, который над ним работал… Мы готовы сделать все возможное для того, чтобы эта тема была доведена до логического завершения».

Эта инициатива, сообщают в Минкультуры Чувашии, также нашла поддержку со стороны Главы республики Олега Николаева.