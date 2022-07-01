В Чувашии увеличилось количество краснокнижных филинов

Если на начало года было известно всего об одном современном месте гнездования филина в южной части Чувашии, где пара встречалась на одном и том же участке с 2004 года, то в этом году орнитологи выявили сразу несколько новых мест обитания этой редкой птицы, сообщают в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. В конце мая научные сотрудники государственного природного заповедника «Присурский» обнаружили место гнездования филина на своей территории. А в июне заместитель директора Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Минприроды Чувашии Геннадий Исаков в ходе специального поиска нашел еще шесть мест обитания филина. Всего в обнаруженных гнездах «встали на крыло» восемь птенцов. Орнитологов такая находка порадовала – до недавнего времени они считали, что численность филина в республике сокращается. Это самая крупная и редкая сова, обитающая в европейской части России. Вид включен в Красную книгу России и Чувашии, отмечают в Минприроды.