Прокуратура защитила права матери на получение выплаты на ребенка

В июне 2020 года женщина, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в городе Чебоксары с заявлением о получении единовременной выплаты, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Пенсионный фонд принял решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты по причине орфографической ошибки в указанном имени ребенка, хотя в приложенных к заявлению документах данные ребенка были указаны верно.

Повторно обратиться с соответствующим заявлением о получении единовременной выплаты в срок, установленный для ее предоставления, заявительница не смогла. Чтобы восстановить нарушенные права и законные интересы матери и ее ребенка, прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении срока подачи обращения на получение единовременной выплаты и с требованием обязать ПФ предоставить нуждающимся предусмотренную меру социальной поддержки. Требования прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме.