Виктория Максимова выиграла забеги на 100 и 200 метров

Сотые доли секунды решают все

Легкоатлетка из Чувашии Виктория Максимова показала самые быстрые секунды на дистанции 100 метров в рамках первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет.

На соревнованиях в Казани, сообщают в Минспорта Чувашии, подопечная Сергея Смирнова и Константина Миронова выиграла золотую медаль на спринтерской дистанции с результатом 11,78 секунды. Второе место заняла Наталья Комбарова из Челябинской области, пробежавшая 100 метров за 11,81 секунды. Бронзовая награда с результатом 11,85 секунды на счету Алисы Ивановой из Санкт-Петербурга.

А на следующий день Виктория снова победила — уже на дистанции 200 метров. И снова на сотые доли секунды обошла челябинку Наталью Комбарову. Медальную копилку в этот день наши легкоатлеты пополнили и двумя бронзовыми медалями — завоевали их Анна Красильникова (бег на 800 метров) и Александр Алексеев (бег на 3000 метров с препятствиями).