Заслуженные люди республики получили награды

Указом Главы Чувашии от 6 июля государственных наград удостоены 27 жителей республики.

Медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Кириллов Александр Григорьевич, заведующий музеем истории медицины имени Г.А. Алексеева Института усовершенствования врачей.

Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Краснова Елена Петровна, специалист-эксперт администрации Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Грачев Иван Леонидович, глава Янышского сельского поселения Чебоксарского района, Давыдов Виталий Борисович, главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района, Казакова Екатерина Александровна, ведущий специалист-эксперт администрации Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района, Киселева Татьяна Геннадьевна, заместитель начальника организационного отдела администрации Алатырского района, Сергеева Валентина Витальевна, главный специалист-эксперт отдела контроля и исполнения администрации Московского района г. Чебоксары и Соколова Ольга Рудольфовна, зав. сектором юридической службы администрации Комсомольского района.

Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Уездный Николай Тимофеевич, председатель Ассоциации кулинаров.

Этим же Указом присвоены почетные звания

«Заслуженный артист Чувашской Республики» — Веренцовой Наталии Викторовне, артисту балета высшей категории Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца и Тарасовой Ольге Алексеевне, артисту-кукловоду — ведущему мастеру сцены Чувашского государственного театра кукол.

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» — Антонян Елене Владимировне, преподавателю дополнительного образования Чебоксарской детской школы искусств № 2, Ершову Александру Григорьевичу, преподавателю дополнительного образования Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина, Ивановой Наталии Геннадьевне, художественному руководителю Лапракасинского сельского Дома культуры Ядринского района, Казакову Сергею Васильевичу, преподавателю Чувашского государственного института культуры и искусств, Кашириной Елене Евгеньевне, директору Городской централизованной библиотечной системы г. Шумерля, Красновой Альбине Николаевне, художественному руководителю Изамбаевского сельского Дома культуры Ядринского района, Микушиной Ольге Сергеевне, директору Централизованной клубной системы Канашского района, Николаеву Владиславу Дмитриевичу, корреспонденту газеты «Республика», Савинкину Владимиру Михайловичу, председателю Совета общественной организации «Землячество красночетайцев «Чавал», Сарсковой Татьяне Ивановне, преподавателю дополнительного образования Алатырской детской школы искусств и Сачковой Людмиле Николаевне, члену общественной организации «Союз профессиональных писателей Чувашской Республики», техническому редактору Чувашского государственного института гуманитарных наук.

«Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» — Кузенкову Андрею Александровичу, ревизору движения отдела безопасности движения и охраны труда Казанского центра организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением — структурного подразделения Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «Российские железные дороги».

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» — Львову Юрию Григорьевичу, тренеру-преподавателю по вольной борьбе Детско-юношеской спортивной школы — ФСК «Рассвет» Вурнарского района.

«Заслуженный спасатель Чувашской Республики» — Ананьеву Александру Димитриевичу, водителю пожарного автомобиля пожарной части № 45 по охране с. Янтиково Чувашской республиканской противопожарной службы и Варюхину Юрию Николаевичу, начальнику пожарной части № 37 по охране с. Моргауши Чувашской республиканской противопожарной службы.

«Заслуженный энергетик Чувашской Республики» — Албутову Вячеславу Васильевичу, директору ООО «Энергетическая компания «Котельная», Мариинско-Посадский район.