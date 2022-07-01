В Чебоксарах наградили победителей конкурса «Успешная семья Приволжья»

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В День семьи, любви и верности в Чебоксарах прошла церемония награждения победителей окружного конкурса–фестиваля «Успешная семья Приволжья».
Накануне 14 многодетных семей состязались в конкурсных турах — рассказывали со сцены о своей семье и своем регионе, показывали творческие номера на свободную тему, участвовали в культурно-познавательном конкурсе. Первое место в итоге заняла семья Алыховых из Ульяновской области, воспитывающая пятерых детей. На втором месте по решению жюри оказалась семья Гуниных из Нижегородской области (у них тоже пятеро детей), на третьем — семья Сабитовых из Татарстана (9 детей). Наша многодетная семья Падиаровых-Прокопьевых, в которой растут четырнадцать дочек и сыновей стала победителем в номинации «Моя семья — мое богатство». И им, и остальным участникам фестиваля были вручены денежные призы, сувениры и сладкие подарки.
Поздравления и добрые слова всем финалистам адресовали заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев, вице-премьер — руководитель Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов, министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, актер театра и кино Анатолий Гущин, российский художник-модельер Игорь Дадиани. «Успешные семьи Приволжского федерального округа служат примером для многих, — отметила Алена Елизарова. — Ведь именно они смогли подарить тепло семейного очага, частичку своей души и доброго сердца не только родным детям, но и приемным. Для них нет «своих» и «чужих», для них все стали родными».

ОЛЕГ МАШКОВЦЕВ,
заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе:

«Конкурс «Успешная семья Приволжья» проводится в десятый раз, второй раз — в Чувашской Республике, и впервые торжественное чествование семей проходит в установленный Указом Президента Российской Федерации День семьи, любви и верности. Уверен, эти дни, проведенные на гостеприимной чувашской земле, останутся теплыми, добрыми, приятными воспоминаниями в сердцах участников конкурса, яркими историями в их семейных альбомах».
Елена Кузнецова

На память — цветы и солнечные кадры

За несколько часов до награждения успешные семьи отправились в парк «Амазония». Не на праздную прогулку, а на хорошее дело — чтобы в подарок всем чебоксарцам высадить в парке красивую аллею гортензий.

«Очень волнительно было, ведь цветы мы сажали впервые, — признались корреспонденту «СЧ» будущие победители конкурса Сергей и Анастасия Алыховы. — К счастью, волонтеры подсказали, как правильно все сделать, и дети старались помочь. Например, самый младший сын убрал пару листочков — посчитал, что так будет красивее».
Среди участников акции оказалось немало и опытных садоводов, за плечами которых не одна сотня высаженных деревьев и цветов. Они сразу распределили обязанности, чтобы сделать все как можно быстрее и качественнее: папы высаживали саженцы, а дети и мамы их поливали. «В каких-то городах, чтобы вернуться, кидают в фонтаны монетку на память, а в Чебоксарах сажают цветы. Замечательная традиция», — радовались «озеленители». — Мы вложили в эти цветы свою душу, пусть растут теперь на славу».
Участие в «цветочной церемонии» приняли министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова, глава администрации Чебоксар Денис Спирин и член конкурсного жюри, киноартист Анатолий Гущин. И хоть у многих уже было не одно фото с улыбчивым актером в фирменном пиджачке с ромашкой на груди, папы, мамы и дети снова доставали телефоны, делали селфи — на память о счастливом дне хотелось оставить как можно больше солнечных кадров.

ДЕНИС СПИРИН,
глава администрации города Чебоксары:

«Крепкая семья — это прежде всего основа крепкого государства. А любовь, взаимоуважение и взаимопонимание, забота и единство — главные ценности в каждом доме. И замечательно, что нынче мы впервые отмечаем 8 июля как государственный праздник».
Опубликовано: 12 июля 2022 г.


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