0,033 балла не хватило Владиславу Поляшову, чтобы завоевать «золото»

Разрыв в 0,033 балла… Такое минимальное отставание не позволило гимнасту из Чувашии Владиславу Поляшову завоевать золотую награду в упражнениях на параллельных брусьях на Кубке России по спортивной гимнастике, который недавно завершился в Калуге.

В течение пяти дней многие любители спорта, не отрывая глаз от экранов телевизоров, смотрели телеканал «Матч ТВ» и следили за выступлениями лучших гимнастов России. Также из-за открытого статуса соревнований свои программы на помосте продемонстрировали гимнасты из Беларуси и Армении. А болельщики из Чувашии поддерживали двух главных звезд республиканской школы спортивной гимнастики — Владислава Поляшова и Елену Герасимову.

Изначально все шло как по маслу. Несмотря на падение на параллельных брусьях, Владислав квалифицировался в финалы на обоих «коронных» для себя снарядах, а Елена на предварительном этапе и вовсе показала лучшую сумму баллов на бревне, пройдя отбор еще в двух видах программы, но…

Во время второго дня соревнований по многоборью на опорном прыжке Елена получила травму колена, которая не позволила ей продолжить бороться за награды Кубка России. Теперь нашу спортсменку ждет восстановление и реабилитация.

А что же Владислав? В первый день финалов на отдельных снарядах вся республика неистово поддерживала нашего гимнаста в упражнении на коне. Практически идеальное исполнение программы, кроме ошибки, когда Владислав при исполнении одного из элементов развел ноги, помогло спортсмену из Чувашии занять второе место с результатом 13,900 балла. В итоге он уступил лишь партнеру по сборной России Давиду Белявскому (14,600). Бронзовая медаль — у Даниэля Маринова (13,833) из Республики Татарстан.

А в заключительный день Кубка России Владислав боролся за награды на параллельных брусьях. Все фавориты шли в начале стартового списка — битва за медали обещала быть напряженной. Среди претендентов на награды первым с новой комбинацией и идеальным исполнением выступил наш гимнаст и получил отличную сумму баллов — 14,833. И только Даниэль Маринов всего на 0,033 балла перебил результат Владислава и в итоге одержал победу. Замкнул тройку призеров Давид Белявский, получивший 14,766 балла.

«Многие любители спорта, болельщики пишут в социальные сети. Также министр спорта Василий Петров звонит, подбадривает, спрашивает: «Как готов?» — и желает удачи, — рассказал в разговоре с корреспондентом «СЧ» Владислав Поляшов. — В финале на брусьях я сделал все хорошо. Новую комбинацию тренировал два месяца. Выполнил все элементы, но не понял, почему вышла такая оценка. Чтобы получить такие баллы (8,3 за исполнение), нужно серьезно ошибиться…»

Теперь Владислав будет усиленно готовиться к I Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов, которая пройдет в Казани в конце сентября.