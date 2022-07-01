Футбольная команда из Чувашии «С.С.С.Р.» успешно выступила на первенстве в Саратове

Команда показала слаженную игру на первенстве МФС «Приволжье» в футболе «8 на 8» среди ветеранов 50+. Турнир прошел на стадионе «Волга» в Саратове, где помимо нашего коллектива за победу в соревнованиях боролись пять команд из Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, сообщили в региональном Минспорте.

Перед началом футбольных баталий на стадионе в Саратове наши футболисты ответственно подошли к процессу подготовки на родной земле — тренировки на стадионе «Спартак» два раза в неделю, по вторникам и четвергам, а между ними, в среду, команда «С.С.С.Р.» проводила матчи чемпионата республики.

В преддверии важного окружного турнира стояла острая необходимость в усилении состава, подобно тому, как петербургский «Зенит» за последние годы пополнился бразильскими игроками. В роли «наших бразильцев» выступили будущие самые заметные игроки первенства — Юрий Татаркин, ставший лучшим голеадором турнира и Сергей Наталушко, имевший во время футбольной карьеры опыт выступления в еврокубковых матчах.

Конечно, «легионеры» помогли на турнире, но и костяк у «С.С.С.Р.» очень крепкий. Например, хирург Центральной городской больницы Чебоксар Валерий Валентинов (в Саратов он, к сожалению, поехать не смог) с утра идет на футбольную тренировку, а затем, с 14 часов, он на страже здоровья нуждающихся пациентов. Важную связующую роль в команде выполняет ее играющий тренер, капитан и защитник Дмитрий Володарский, который будучи на пенсии много времени посвящает своей любимой игре.

«Я серьезно работаю над физической подготовкой, чтобы чувствовать себя бодрым. Помимо тренировок, как минимум один раз в неделю бегаю по Лакреевскому лесу и делаю специальный комплекс упражнений, направленный на улучшение футбольных навыков, — рассказал Дмитрий. — А вы знаете, как расшифровывается аббревиатура «С.С.С.Р.»? Не Советский Союз, а союз сильных, смелых, решительных!»

На первенстве МФС «Приволжье» наши земляки провели четыре встречи и во всех уходили с футбольного газона победителями. Так, на групповом этапе команде из Чувашии удалось последовательно обыграть «Ульяновск» (4:1) и «Крылья Советов» из Самары (1:0) и выйти в полуфинал с первого места. В этих матчах и по ходу всего турнира хорошо себя проявил воспитанник чебоксарского футбола Юрий Евлампеев, который во время профессиональной карьеры успел поиграть за серьезные профессиональные команды «Факел» и «Крылья Советов». За шаг до главного матча наши футболисты разгромили команду «Торпедо» (Тольятти) со счетом 5:1, не оставив от них камня на камне. А уже в битве за победу, несмотря на серьезные кадровые потери перед игрой и усталость от прошлых встреч, дружина «С.С.С.Р.» со счетом 2:0 переиграла хозяев турнира — команду «Грант», которая в прошлом году в финале чемпионата России заняла второе место. В этом году наша команда поборется за медали турнира среди всех окружных победителей. Соревнования пройдут в первой половине октября в одном из южных регионов нашей страны.

КСТАТИ

30-31 июля в нашей республике пройдет VI Межрегиональный турнир по футболу среди ветеранов 50+ памяти заслуженного работника промышленности Чувашии Александра Червякова. По предварительной информации, ожидается приезд на соревнования команды звезд российского футбола. В составе коллектива должны сыграть именитые в прошлом игроки — Валерий Шмаров, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов.