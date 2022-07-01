В Чебоксарах прошел четвертый по счету заплыв по Волге «CHEBSWIM»

Мероприятие уже приобрело статус ежегодного. В празднике здорового образа жизни приняли участие неожиданные гости…

В нынешнем году на заплыв протяженностью 2200 метров меж двух берегов Волги вышли более сотни энтузиастов из Чебоксар, Москвы, Ульяновска, Марий Эл и Нижнего Новгорода. Среди участников в стартовом городке оказались, в частности, прокурор Чувашии Андрей Фомин и руководитель Чувашского отделения Сбербанка Анастасия Трутнева.

Конечно, раз уж они решились принять участие в таком серьезном заплыве, значит, не сомневались в своей физической подготовке. Но плавание на открытой воде может таить в себе различные «сюрпризы», и как организм справится с серьезной нагрузкой, известно не всегда. Впрочем, хотя для Андрея Фомина и Анастасии Трутневой это был первый подобный опыт, они с задачей справились успешно.

Андрею Фомину удалось преодолеть дистанцию менее чем за час, и после финиша он отметил хорошую организацию заплыва, а также сообщил, что ему удалось получить заряд бодрости.

А вот Анастасия Трутнева еще в прошлом году поставила перед собой цель — переплыть Волгу. И шла к ней с завидным упорством. «Уже больше года я регулярно занимаюсь плаванием в бассейне: просыпаюсь в пять утра, чтобы успеть на тренировку до работы, — сообщила она на своей странице в социальной сети «Вконтакте». — Эмоций много: на старте — волнение, на финише — радость, что смогла преодолеть свои тревоги. Радует, что каждый год все больше участников поддерживают этот проект!»