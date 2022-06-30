Виктория Максимова промчалась пулей на спринтерских дистанциях

Представительница Чувашии показала отличные результаты на завершившемся на днях в Брянске этапе кубка России по легкой атлетике. Сначала наша спортсменка заняла второе место на дистанции 100 метров. «Золото» завоевала Марина Максимова из Нижегородской области, а «бронзу» представительница Санкт-Петербурга Анастасия Григорьева, сообщили в Минспорта Чувашии.

На следующий день Виктория Максимова, уступив лишь Вере Филатовой (Санкт-Петербург, Брянская область) и Анастасии Романовой (Санкт-Петербург) получила бронзовую награду на дистанции 200 метров.

Кстати, Виктория могла бы участвовать на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет, которое сегодня стартует в Чебоксарах, но представительница Чувашии сделала акцент на взрослые старты и не примет участие в юниорском турнире.