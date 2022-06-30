Стали лучшими и получили премии: инициативы муниципалитетов поощряются

В Минэкономразвития России начался прием заявок на отбор лучших муниципальных практик. Победители получат солидные денежные премии. Для муниципальных и городских округов предусмотрено от 9 до 45 миллионов рублей, для сельских поселений — от 2,7 до 18 миллионов рублей.

В прошлом году в этом же конкурсе победу одержали два сельских поселения из Чувашии — Михайловское Цивильского района и Сугайкасинское Канашского района. Глава последнего, Павел Семенов, придумал, как привлечь жителей к участию в массовых общественных мероприятиях. Самым активным здесь вручают «карту патриота», а при рождении ребенка можно получить помощь в сумме 10 тысяч рублей для покупки товаров первой необходимости. Так Сугайкасы стали лучшими в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями».

«Обладатели «карты патриота» также могут бесплатно посещать все мероприятия, проходящие в сельском Доме культуры, получить скидки в магазинах поселения и в Канаше, брать в аренду инструменты. Всем участникам субботников, собраний и других мероприятий мы начали раздавать лотерейные билеты и в конце года проводили розыгрыши, где разыгрывали ноутбук и другие ценные призы», — говорит Павел Семенов.

На полученные призовые в Сугайкасинском сельском поселении смогли отремонтировать дороги, колодцы, установить видеокамеры и детские площадки.

В Михайловском сельском поселении, одержавшем победу в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», также направили свой грант на ремонт инфраструктуры и благоустройство общественных пространств, планируют установить спортивные тренажеры. Задача федерального конкурса в этом и заключается — создавать комфортную среду для жизни.

«Всегда считал, что наше сельское поселение на фоне других поселений района имеет более серьезный потенциал развития. В поселении налажено тесное сотрудничество с администрацией Цивильского района, совместно с населением, бизнесом реализуются социальные проекты. Созданы условия для осуществления инвестиционных проектов. Ежегодно увеличиваются показатели поселения по исполнению собственных доходов бюджета, объемы инвестиций малого и среднего предпринимательства. Создаются новые рабочие места», — прокомментировал глава Михайловского сельского поселения Геннадий Иванов.

В этом году также будет 50 победителей в пяти номинациях — «Муниципальная экономическая политика и управление финансами», «Градостроительная политика», «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями», «Укрепление межнационального мира и согласия» и «Умный город».

«За пять лет проведения конкурса, начиная с 2017 года, его участниками стали 3730 муниципалитетов, 146 заняли призовые места. По всем номинациям в прошлом году получена 1031 заявка, определено 50 победителей», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«Участие в федеральном конкурсе — хорошая возможность заявить о себе на всю страну. Победа позволит получить дополнительные средства на местные инициативы. Муниципальная власть, собственно, и должна быть заинтересована в постоянном движении, обмениваться опытом, создавать комфортные условия для жителей», — подчеркнул министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Документы от регионов принимаются до 20 августа. Победителей назовут до конца года.