В рамках Всероссийского форума городов трудовой доблести в Чебоксарах провели Молодежный хакатон

Дискуссии без галстуков

Базой для него стала городская набережная. В течение двух дней здесь работали тематические площадки, интерактивные зоны, выставочные экспозиции, молодежная библиотека, дискуссионный клуб…

Как отметил один из спикеров, виды на Волгу и солнечная погода располагали к разговору в неформальной атмосфере, без галстуков…

Среди главных тем, которые обсуждали в шатрах хакатона рабочая молодежь, федеральные эксперты и представители органов власти были и патриотизм, и кадровый резерв, и повышение престижа трудовых профессий.

Говорили и о проблемах. Так представители молодежной делегации ПАО «КАМАЗ» посетовали, что сейчас реализуется много программ для предпринимателей, но для рабочих таких программ поддержки нет. А еще гостям из Татарстана обидно, что в школах детям до сих пор говорят: «Будешь плохо учиться — пойдешь работать на «КАМАЗ» или на другой завод».

В Чувашии есть опыт по повышению престижа рабочих профессий, отметила депутат Госдумы Алла Салаева. Например, в Чебоксарах детей вместе с учителями приглашают на экскурсии на промышленные предприятия. «Образовательная программа, — подчеркнула Салаева, — должна работать под запросы всех профессий, синхронизироваться с предприятиями».

О своих наработках хозяева гостям не только рассказывали, но и наглядно их демонстрировали. «На хакатоне мы организовали выставочный зал, — говорит председатель Совета молодежи ПО имени В.И. Чапаева Сергей Фадеев. — Посетителей было много: люди интересовались, что мы производим, как работаем, как выстроена структура, кто отвечает за информационную работу. Они удивились, насколько у нас все организованно: Совет молодежи — это не просто группа людей, это коллегиальный орган, который закреплен во всех положениях, коллективных договорах. Со многими гостями мы обменялись контактами, будем сотрудничать».

КОММЕНТАРИИ

ДЕНИС СПИРИН,

глава администрации города Чебоксары:

«Молодежь всегда заряжает энергией, подхватывает самые современные идеи. Думаю, результаты мы увидим в ближайшем будущем, потому что именно дружеские связи с другими городами — это и есть тот самый процесс, необходимый для сшивания сегодня всей России, о котором говорит наш Президент Владимир Путин».

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии:

«Хакатон собрал неравнодушных молодых людей, которые находятся в поиске путей реализации своих возможностей и коммуникаций со сверстниками. Это очень удачный формат мероприятия. Он позволяет объединить представителей работающей молодежи разных предприятий, показать новые возможности развития, общения и поиска единомышленников. Надеемся, что познакомившись на площадке форума, они и дальше будут взаимодействовать, влиять на общественные процессы, повышать имидж молодого рабочего».

АЛЕКСЕЙ СТАРУХИН,

заместитель главы городского округа Рыбинск Ярославской области:

«Мы много говорим о подвигах наших солдат в Великой Отечественной войне, но не настолько подробно и детально изучали историю, каким образом Победа ковалась в тылу. А там подвиги людей были не меньшие, чем совершали на фронте наши отцы и деды. И замечательно, что в вашей республике эти страницы истории внимательно изучают. Чувашия мне очень понравилась, спрашивал, где тут можно отдохнуть летом вместо морского побережья. А еще мне понравилась ваша набережная, в том числе и в рабочем плане. Поскольку я отвечаю за безопасность, меня интересовали вопросы организации безопасности дорожного движения, установка камер видеонаблюдения. Контакты налаживаем, думаю, совместное движение будет».

ИРИНА СТРАННИКОВА,

заместитель главы администрации Боровичского района Новгородской области:

«Это прекрасно организованный форум! И он очень важен для нас, потому что сейчас воспитательная работа, молодежная политика, наверное, самые актуальные направления, которыми следует заниматься. Искренне благодарим организаторов форума за любовь к Чувашии, к городу Чебоксары. Мы тоже ею прониклись. А еще очень понравился проект про известных людей Чебоксар, выдающихся земляков. Мы для себя подумали, что сейчас то самое время, когда этим нужно заняться, возможно, организуем какой-то совместный телемост».