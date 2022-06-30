По пути в Чувашию частица Вечного огня побывала в Нижнем Новгороде и Дзержинске

В Нижегородском кремле…

Напомним, стартовала патриотическая эстафета Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве 29 июня. И до того как негаснущее пламя прибыло в Чувашию, его в специальном переносном устройстве провезли по другим городам трудовой доблести — Нижнему Новгороду и Дзержинску.

Торжественно, под знакомые всем мелодии военных лет в исполнении ансамбля Приволжского округа войск национальной гвардии, встречали автокараван в Нижегородском кремле. Сопровождающих памятный огонь тепло приветствовали заместитель губернатора Нижегородской области — министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, руководитель Минобразования области Ольга Петрова. Поддержать благое начинание в память о тружениках тыла пришла и участница Великой Отечественной войны, почетный ветеран Нижнего Новгорода Александра Нестеренко.

Вместе с депутатом Госдумы Аллой Салаевой чувашскую делегацию представляли Алексей Ильбеков — гендиректор Чебоксарского электроаппаратного завода, созданного в тяжелые годы войны, а также почетный гражданин Чебоксар, заслуженный работник промышленности Чувашии Иван Долгушин.

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы: «Церемония передачи огня из Александровского сада, безусловно, имеет историческую ценность. Вечный огонь, который зажжется на мемориале «Строителям безмолвных рубежей», из самого сакрального места нашей страны, он будет олицетворять память о наших героях и в то же время станет точкой притяжения для их потомков».

Поблагодарив за теплый прием, Алла Салаева напомнила, что суть акции «Огонь памяти» в том, чтобы почтить память ветеранов Великой Отечественной войны, успеть сказать спасибо именно сейчас. И речь идет о тех, кто всегда оставался немного в тени, — тружениках тыла, тех, кто в тяжелые годы войны строил оборонительные рубежи, возводил заводы и предприятия, приближал Победу своим трудовым подвигом.

«Нижний Новгород — город трудовой доблести. Первый танк в СССР 31 августа 1920 года вышел из ворот завода «Красное Сормово» именно здесь. И ни один самолет не поднялся бы в фронтовое небо без нашего электроаппаратного завода в Чебоксарах, — провел параллели Иван Долгушин. — Важно, что в эти дни мы объединяем города трудовой доблести Вечным огнем, частицей главного символа доблести и чести»…

Участники мероприятия почтили павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла». Нижегородцы рассказывали, что Горький в годы войны был одним из самых главных многофункциональных военно-промышленных центров: он поставлял на фронт 43% подводных лодок, каждый третий самолет и каждый третий танк.

…И на площади Героев в Дзержинске

Дальше Вечный огонь вместе с колонной байкеров и техники военных лет отправился в Дзержинск. Утром 30 июня его встречали на площади Героев первые лица города, юнармейцы и школьные отряды «Волонтеров Победы», выстроившись в колонны с флагами у мемориала павшим воинам.

Поприветствовав участников патриотической эстафеты, глава Дзержинска Иван Носков отметил, что это большое и важное дело — сохранять память о подвиге народа в Великой Отечественной войне. «Для нашего города большая честь принимать у себя участников автопробега!» — поддержал он проект и выразил надежду, что коллеги из Чувашии вместе с Вечным огнем увезут с собой частичку памяти и о доблестных тружениках Дзержинска, которые, как нижегородцы и чебоксарцы, внесли большой вклад в дело Победы.

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России: «Передача частицы Вечного огня — до глубины души трогательное и одновременно величественное событие. Вспоминая защитников родной земли — военных и гражданских, мужчин и женщин, взрослых или юных, сложно, а иногда невозможно сдержать слезы горечи за их судьбы и слезы благодарности — за наши».

К слову, в первый же год Великой Отечественной войны город стал центром химической промышленности страны. Тут работали крупнейшие заводы, сюда был эвакуирован Наркомат химической промышленности. В Дзержинске тогда производилась половина всех взрывчатых веществ в стране, было снаряжено более 150 миллионов боеприпасов. И все это делалось благодаря труженикам, работавшим на пределе человеческих возможностей.

Об этом в том числе рассказывали и участники Великой Отечественной войны, которых пригласили на мероприятие. «Жители нашего города бросили на защиту своей страны все силы, не спали день и ночь для того, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. И я очень хочу, чтобы нынешнее поколение никогда об этом не забывало. Спасибо организаторам акции за то, что берегут эту память!» — поделился мнением Александр Самарин.

Сердечно поблагодарив всех, кто пришел поддержать инициативу Чувашии в деле увековечения памяти о трудовом подвиге народа, Алла Салаева обратилась к юным патриотам. «Памятный огонь из Александровского сада «зажжет» в ваших сердцах гордость за свой город, за всю страну и за Победу», — выразила надежду депутат Госдумы. И, рассказав об объединяющей города трудовой доблести акции, напомнила юношам и девушкам, что Родина начинается со знания того места, где ты родился, через гордость и любовь к тем подвигам, которые совершались именно в твоей семье.

«Именно это и сделали наши чувашские школьники, собрав уникальные воспоминания ныне живущих участниц строительства оборонительных рубежей, всколыхнули важную страницу истории, — привела пример Алла Леонидовна. — Это то, что останется в сердцах, что всегда будешь защищать, преумножать и передавать своим детям».