Благотворительный фонд «Вклад в будущее» расширяет сотрудничество с Чувашской Республикой

Фонд «Вклад в будущее» ведёт активную деятельность по сотрудничеству с десятками субъектов России в области совершенствования образования, в том числе инклюзивного. Продолжая данную тенденцию, в рамках деловой программы Дня Республики Чувашия было подписано соглашениее с Кабинетом Министров Чувашской Республики. Документ подписали глава Чувашской Республики Олег Николаев и исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец.

Стороны договорились о создании рабочих групп для реализации программ и проектов Фонда, направленных на развитие личностного потенциала у школьников и педагогов и повышение уровня финансовой грамотности у населения. Также в рамках достигнутых договоренностей будут оказаны информационная, организационная и методическая поддержка некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в реализации проектов и программ по развитию образования.

Пётр Положевец, Исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее»: «Только координируя усилия, мы сможем достичь наилучших результатов в выполнении нашей общей цели — решении масштабных социальных проблем. Именно поэтому одним из направлений работы “Вклада в будущее” с момента его основания является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Помимо подписания соглашения, Пётр Положевец выступил с мастер-классом перед представителями социально-ориентированных НКО и руководителями школ социального проектирования в рамках экспертной сессии «От идеи к гранту». И на примере грантовой программы Благотворительного фонда «Вклад в будущее» спикер рассказал о том, как правильно подготовить документы на конкурс, на что обратить особое внимание и поделился 5 лайфхаками успешной заявки на грант, а также ответил на вопросы участников.

Мероприятие завершилось участием в заседании Координационного совета. Встреча была посвящена обсуждению поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, рассмотрению мер, способствующих устойчивости их развития. Пётр Положевец рассказал участникам заседания о важности грантовой поддержки, об опыте Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» для поддержки проектов НКО. Он подчеркнут важность поддержки развития в России системной работы как в сфере помощи детям с особенностями развития и опытом сиротства, так и в сфере доступности и качества образования.

Деятельность Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» нацелена на позитивные изменения в российском образовании с учётом вызовов современного мира. Программы и проекты фонда создают возможности и условия для развития личностного потенциала каждого, навыков XXI века и новых грамотностей в школах России. Фонд также работает над тем, чтобы в России существовала действенная и жизнеспособная система поддержки эффективных практик, которые помогают детям с опытом сиротства и особенностями развития обрести навыки, необходимые для самостоятельной и достойной жизни.