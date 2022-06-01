Шаг за шагом к нормативу: продолжается ремонт дороги «Волга» — Вурмой

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Моргаушском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» второй год подряд проводится ремонт покрытия проезжей части на автомобильной дороге «Волга» — Вурмой». В прошлом году привели в нормативное состояние 3,3 км этой дороги. В этом году поставлена задача отремонтировать еще 3,5 км, сообщает официальный сайт района.
Подрядная организация приступила к работе в начале мая, и на сегодняшний день отремонтировано уже 2,2 км дороги. Проведено уширение проезжей части, уложен выравнивающий слой. На днях строители завершили укладку верхнего слоя асфальта на этой части дороги. Если учесть, что 1,7 км автотрассы уже было отремонтировано в 2017 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», то можно понять радость местных жителей, ежедневно пользующихся ею, чтобы добраться в Чебоксары или в райцентр.

Опубликовано: 29 июня 2022 г.


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