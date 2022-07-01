Жители Китая мечтают заказать нашим вышивальщицам карту своей страны

Триумф вышитой России

«Я увидела вышитую карту России!», «Гордость берет за наш народ», «Какое чудо сотворили мастерицы!», «Наглядеться невозможно», «Потрясен! Создано на столетия» — это лишь малая толика восторженных отзывов, которые собирает вышитая карта России. Сейчас «знаменитость» вместе с 82 панно («детками карты», как называют картины-образцы организаторы проекта), а также вышитой картой Чувашии и сурпаном «П?рле» выставлена в Чувашском национальном музее.

Счет восхищенных и впечатленных картой страны идет на тысячи. Среди них — чебоксарские школьники, их сверстники, приехавшие в Чебоксары на детскую Фольклориаду, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков, две подруги-пенсионерки из Чебоксарского района, депутат Госдумы РФ, сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, заместитель министра культуры России Ольга Ярилова и многие-многие другие. Каждый день у карты аншлаг — все хотят увидеть уникальный труд сотен мастериц со всей страны своими глазами…

Фурор вышитая карта России (ее оригинал, а не копия) произвела и на Петербургском международном экономическом форуме. О том, как это было, рассказала заведующая Музеем чувашской вышивки Надежда Сельверстрова. Все четыре дня форума, с 8.45 утра до 8 вечера, она дежурила у огромного вышитого полотна, а потом делилась в соцсетях впечатлениями. Приводим ее записи с некоторыми сокращениями…

* * *

…На третий день хождения у карты я, как самоироничный человек, называю себя новыми именами. Пока больше нравятся географичка и картографиня.

На самом деле ни минуты отвлечения: люди идут бесконечным потоком — известные, интересные, обычные: любопытничают, комментируют, селфятся… Огромный интерес и любовь.

— Вы самая добрая площадка на всем форуме, — горячо говорит ингуш.

С брутальным парнем с Алтая, который пришел к нам после своего выступления, говорим про тюркские языки, скифские символы, и он шарит глазами, ищет в толпе друга, чтобы показать мне, что у него такая же татушка, как на их фрагменте вышитой карты — олень.

Прибегает молодой мужчина и говорит:

— У меня рабочее задание от супруги. Просила все-все расспросить о вашей карте!

Следом — юное создание:

— Звонила бабушка из Брянска и убедительно попросила посмотреть карту, раз я здесь.

Я рассказываю им, они мне. Я теперь знаю больше об амурозавре, о музее-заповеднике «Томская писаница», о якутских стерхах, даже о елецких кружевах.

Я стою и говорю по 9-10 часов. И не выдыхаюсь. И думаю — наверное, энергию дает рукотворная карта, с любовью созданная сотнями мастеров.

* * *

Четвертый день форума. Рабочий день в разгаре. Пришел молодой человек с флейтой, в вышитой рубахе. По вышивке немного похож на чуваша, но, оказалось, — мариец. «Был на площадке ВКонтакте, — сообщил он, — там все про вас говорят».

Потом выяснилось, что сегодня на платформе «Арктика — территория диалога» известный блогер Богдан Булычев говорил об уникальности нашей карты. И хлынул народ. Молодежь. Сегодня их день. Их было несметно и бесконечно. Опять устала и не устала. Все снимали репортажи, спрашивали, сталкивались, восхищались.

— Три дня я тут у карты залипаю. Как уехать? — сожалеет девушка из Твери.

Возвращается назад после экскурсии молодой человек из Нижнего Новгорода и просит поговорить с тещей по телефону.

— Она чувашка! — радостно говорит он. И мы разговариваем о вышивке с боевой яльчикской женщиной, живущей теперь в Сочи.

… Ей богу, не вру — я за все 50 лет жизни не слышала столько слов благодарности и восхищения, сколько за эти четыре дня. Мне об этом говорить — не договорить. Много предложений о сотрудничестве… Два человека хотели купить карту. Один — заказать уменьшенный вариант. А китаянка Сяоминь — заказать вышить Китай. Я ей рассказала про нашего земляка, востоковеда Никиту Бичурина. Видела, как она жадно читала в телефоне иероглифный текст о нем.

— Как правильно вы живете! Какой невероятно нужный проект! — подытоживает она.

Подготовили Ольга Казакова, Екатерина Александрова

Публикуется в рамках проекта «Песнь чувашского узора», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии