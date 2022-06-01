Чувашию посетила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова

Поможем с библиотеками и детскими театрами

Реализацию национального проекта «Культура и обеспечение федеральной поддержкой строительства и реконструкции учреждений культуры в муниципалитетах республики обсудили Глава Чувашии Олег Николаев и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Их встреча состоялась в Ледовом дворце, в рамках второго дня Чебоксарского экономического форума.

Чувашия является активным участником нацпроекта «Культура», отметила Ольга Ярилова «Учреждения культуры меняются. В республике ремонтируют и строят дома культуры, за последние два года их сделано восемь… Открыто 11 модельных библиотек, оснащаются современным оборудованием кинозалы, ремонтируются детские школы искусств», — констатировала заместитель министра, подчеркнув, что работа в данном направлении будет продолжена. Так, сейчас проводится конкурс на ремонт детских школ искусств, и Чувашия готовит на него соответствующую заявку. Еще 12 заявок подано на создание модельных библиотек. «Не обещаю, что все 12 проектов мы сможем поддержать, но, по крайней мере, максимально постараемся это сделать, и особое внимание будет тем библиотекам, что расположены, в маленьких населенных пунктах, — сообщила Ярилова. — Еще три заявки у нас есть на ремонт детских театров и ТЮЗов региона».

Глава Чувашии, в свою очередь, рассказал о региональных мерах поддержки работников культуры. «Мы в разы увеличили гранты, на то, чтобы создавать произведения на чувашском языке, — сообщил он гостье из Москвы. — А для продвижения искусства среди молодежи мы активно используем «Пушкинскую карту», занимая второе место в стране по охвату молодежи этим проектом». Руководитель региона также проинформировал, что на строительство и ремонт домов культуры помимо федеральных средств, идут и деньги из республиканского бюджета. «В этом году мы выделили на эти цели 160 миллионов рублей. Наша задача — охватить в кратчайшие сроки всеми работами все дома культуры», — подчеркнул Олег Николаев, добавив, что в приоритете находятся опорные населенные пункты, где проживет наибольшее количество человек.

Кстати

Впервые Ольга Ярилова побывала в Чувашии в сентябре 2020 года. Тогда вместе с Олегом Николаевым она прияла участие в церемонии закладки камня будущего мемориала, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей (состоялась, она, напомним, в Чебоксарах, в мемориальном комплексе «Победа»). В нынешний приезд в Чувашию Ольга Ярилова посетила Козловский район, увидела уже практически готовый к открытию Мемориал «Строителям безмолвных рубежей». Итоговый результат заместителя министра впечатлил — по мнению Яриловой, этот мемориал должен быть включен во все туристические маршруты.