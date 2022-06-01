Кредитный портфель ПСБ в Чувашии ежегодно растет

Председатель ПСБ Петр Фрадков выступил на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума «Курс на импортозамещение». Он поздравил с Днем республики, к которому приурочен форум, отметил стабильно растущие объемы бизнеса банка в сфере работы с юридическими лицами региона.

«Мы очень активно работаем с коллегами из правительства республики, а также видим, как поступательно развивается регион из года в год. Мы также наблюдаем это по нашему присутствию в регионе: портфель банка — как по крупным предприятиям, так и по малому и среднему бизнесу — растет на 30 процентов ежегодно, и такая динамика свидетельствует о позитивных перспективах развития всей республики», — сказал Петр Фрадков.

По его словам, сам форум, генеральным партнером которого выступает ПСБ, является эффективной площадкой для обсуждения насущных вопросов развития экономики региона и страны в целом, а поднимаемые на нем обсуждения вызывают интерес со стороны его участников.

В дискуссии приняли участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Наталья Трунова, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, исполнительный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Краснопёров.

Участники заседания обсудили реализацию программ технологического суверенитета, работу банковской системы в условиях санкций, трансформацию бизнеса под новые реалии, цифровую трансформацию отраслей экономики, возможности для развития внутреннего туризма как формы сохранения этнокультурного развития народов России.

В рамках форума состоялось также пленарное заседание по теме «Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях». Выступая на заседании, Петр Фрадков отметил, что темой диверсификации банк занимается не первый год.

Банк регулярно обновляет рейтинг диверсификации предприятий ОПК, который затрагивает регионы России, в том числе Чувашию — промышленно интенсивный регион, по словам председателя ПСБ. В развитие темы заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов назвал в числе лидеров данного рейтинга АО «ЭЛАРА» из Чувашии. Он отметил важность взаимодействия банков с институтами развития. ПСБ активно работает с Внешэкономбанком, Фондом развития промышленности, а также с другими фондами, поддерживающими НИОКР.

В тот же день заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов и вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов в присутствии председателя ПСБ Петра Фрадкова и Главы республики Олега Николаева подписали соглашение о совместной поддержке проектов в области устойчивого развития в регионе.

Документ закрепил намерения сторон расширить сотрудничество в рамках внедрения ESG-принципов на территории республики. Взаимодействие предполагает использование «зеленых» финансовых инструментов и банковских продуктов при внедрении принципов устойчивого развития в различные сферы экономики региона для повышения его инвестиционного потенциала.

«ПСБ активно вовлечен в повестку устойчивого развития: разрабатывает инструменты «зеленого финансирования» и выступает для клиентов центром компетенций по внедрению ESG-подходов, работает над созданием новой цифровой платформы для предприятий промышленности, производителей и поставщиков, оказывает финансовую и нефинансовую поддержку в развитии проектов устойчивого развития. Наши финансовые инструменты и специально разработанные небанковские сервисы помогут внедрить принципы устойчивого развития в Чувашии и реализовать социально значимые для нее ESG-проекты», — сказал Антон Дроздов.

Банк также примет участие в подготовке стратегических материалов региона, в том числе предложит методологию оценки критериев проектов устойчивого развития. Кроме того, ПСБ окажет содействие в организации и проведении мероприятий, программ, обучающих курсов по вопросам реализации на практике принципов ESG.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что республика готова активно осваивать ESG-технологии.