По «Пушкинской карте» в Эрмитаж и на ледокол

Пригодится «Пушкинская карта» и в каникулярных поездках по стране. Молодым путешественникам, решившим летом отправиться в Москву и Санкт-Петербург, портал Культура.рф предлагает взять на заметку несколько любопытных экскурсий.

Специальный маршрут для владельцев «Пушкинских карт» подготовили в Эрмитаже. Он берет свое начало у торжественной Иорданской лестницы, которая открывает анфиладу парадных залов Зимнего дворца: Аванзал, Николаевский, Концертный, Фельдмаршальский. Гости музея проходят через Павильонный зал со знаменитыми часами «Павлин», а затем смогут познакомиться с коллекциями работ великих мастеров итальянского Возрождения. Акцент этого маршрута сделан на западноевропейском изобразительном искусстве и Картинной галерее Эрмитажа, а также на античных коллекциях, сообщают в музее. В рамках маршрута можно посетить недавно открытую на третьем этаже Зимнего дворца Запасную галерею европейской живописи XVII–XVIII веков из фондов Государственного Эрмитажа. В составе новой экспозиции, которая охватывает девятнадцать залов, — более двухсот произведений европейских художников. Гибкая система маршрутов позволит увидеть почти все богатство экспозиций Главного музейного комплекса. В специальных точках нужно выбрать путь для дальнейшего движения — в зависимости от этого можно посмотреть залы в определенном порядке.

Еще один интересный вариант — экскурсия на знаменитый ледокол «Красин», в свое время ставший символом истории освоения Арктики. Теперь ветеран арктических странствий стоит на приколе в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта и работает как музей.

В ходе экскурсии посетители узнают о назначении и роли ледокола, об исследованиях Арктики, об участии «Красина» в знаковых исторических событиях XX века. Расскажут гостям и о технических особенностях судна, раскроют некоторые детали корабельного быта, пригласив в кают-компанию, каюту капитана, рулевую рубку и пекарню.

А в столице страны по «Пушкинской карте» можно сходить в музей Победы и увидеть знаменитую экспозицию «Битва за Москву».

Включает она пять трехмерных интерактивных панорам, 24 мультимедийных комплекса, а также четыре фильма-реконструкции. Сочетание современных технологических решений и исторически достоверных декораций создает «эффект погружения», гости «пройдут» все испытания, выпавшие на долю москвичей с июня до декабря 1941 года — от объявления войны до знаменательного контрнаступления Красной армии.

В экспозиции размещено более 1700 экспонатов, включая личные вещи прославленного генерала Льва Доватора и участников народного ополчения, в том числе и драматурга Виктора Розова. В интерактивных панелях представлено более сотни тысяч фотографий и отсканированных документов, а также статистические сведения о жизни города в первые месяцы войны, данные об управлении городским хозяйством в осажденной Москве и маскировке городских строений.

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