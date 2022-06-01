Русский драмтеатр приглашает школьников

Красный сюртук и белый рояль

Вспомнить на каникулах русскую классику, но не с книжкой на диване, а в театре, по «Пушкинской карте», приглашает школьников Русский драматический театр. И обещает — скучно не будет. Ведь спектакль по гоголевским «Мертвым душам» поставлен в жанре фантасмагории.

Люди в масках и темных плащах, игрушечный белый рояль на стоге сена, обаятельный Чичиков в ярко-алом сюртуке, чем-то похожем на тоже уже ставшие классикой пиджаки «новых русских». И эти детали, и динамичный ритм постановки позволят по-новому взглянуть на знакомые по школьной программе « Мертвые души».

«Наш спектакль — это и гротеск, и комедия с элементами мистики, игра света и звука, — говорит режиссер-постановщик и сценограф Игорь Милосердов. — Он современен по ритму, по темпу, и мы играем его, конечно, с большими сокращениями. Все сцены — как отдельные маленькие спектакли, каждая встреча Чичикова с персонажем — это отдельная картина, хотя на сцене ничего особо не меняется…»

Но и о серьезном, надеется режиссер, спектакль тоже заставит задуматься. «Гоголь в предисловии к «Мертвым душам» обращается к читателю с просьбой не просто внимательно прочесть произведение, но и дополнить его собственными наблюдениями, впечатлениями и размышлениями о России, —говорит он. — С этого начинается и наш спектакль, и тема эта прослеживается на протяжении всей постановки».

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