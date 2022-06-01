Виктория Абрамченко: «У нас нет проблем на рынке продовольствия внутри страны из-за санкций»

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко в интервью РБК рассказала об импортозамещении, ситуации на рынке, экспортных пошлинах и об отечественном TetraPak.

В условиях пандемии сократилось не только предложение на рынке продовольствия, но существенно повысилась цена. Вице-премьер подчеркнула, что первоочередная задача — обеспечение населения России всем необходимым продовольствием с точки зрения объема, качества и необходимого ассортимента. «У нас нет проблем на рынке продовольствия внутри страны из-за санкций. Рынок продовольствия с 2014-го научился жить под санкциями. Мы еще тогда ввели ответное решение в отношении недружественных стран по поставкам продуктов. И сегодня это фактически те же самые страны», — заявила Виктория Абрамченко.

В Чувашии импортозамещение позволяет предприятиям и в целом бизнесу занять новые ниши. Так, при поддержке Виктории Абрамченко реализуется проект «Межотраслевая система «Агропрорыв» по таким направлениям как геномная селекция КРС, инкубационные яйца, глубокая переработка хмеля и его производство, сообщает Минсельхоз Чувашии. «Создание агробиотехнопарка – здесь вместе мы объединим научные составляющие, далее через Минпромторг будем реализовывать поддержку по созданию технологий производства и переработки. При этом мы исходим из того, что, в любом случае, этими направлениями в Чувашии занимаются и будут заниматься, развивать. Вопрос только во времени их вывода на большие уровни и большие масштабы»,– рассказал Интерфаксу в рамках ПМЭФ-2022 Глава Чувашии Олег Николаев.

В ходе интервью Абрамченко также отметила, что Россия не препятствует вывозу продовольствия с Украины, в том числе с территорий, где работают временные администрации: зерно можно вывезти. Риски для мирового продовольственного рынка и угрозу голода для 300 млн человек из беднейших стран создают в том числе санкции, проблемы с логистикой и оплатой продуктов.

Кроме того, она рассказала, что российские производители начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» для замены импортных аналогов. Наращивание отечественного производства происходит параллельно с тестированием российских красок на предмет применения на импортной технологии. Проект из эксперимента перейдет в серийное производство уже в этом году.