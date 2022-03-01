Олег Николаев: «Идет ускорение импортозамещения»

Глобальный экономический стресс, в котором оказалась экономика России, вызывает сегодня много эмоций, решений и контррешений — как в нашей стране, так и за ее пределами. Если отринуть в сторону эмоции момента, то сегодня перед всеми без исключения городами и землями нашей страны встает вопрос: что делать сейчас, за что браться, на что обращать внимание и какие задачи решать прежде всего. Именно об этом в студии канала «Finversia» мы говорим с человеком, возглавляющим один из регионов России, — Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

Об ускорении импортозамещения и его конкретных механизмах

— Сейчас, на ваш взгляд, импортозамещение может ускориться?

— Да. Уже идет ускорение. В Чувашии мы создали центр импортозамещения. Знаю, что такой же центр создали в Нижнем Новгороде и во многих регионах, которые находятся рядом с Чувашией. Цель центров — быстро определить выпадающие элементы и компоненты в разных производствах и посмотреть, что мы можем сделать. Эта работа на сегодняшний день скоординирована через биржу импортозамещения, которая создана Минпромторгом России. Биржа — это то место, где встречаются два потока. Первый — выпадающие элементы и звенья, которые выявились в ходе разрыва устоявшихся цепочек импорта. Второй — те возможности регионов, которые могут подойти для их замещения. Если раньше мы такой «стыковкой» занимались вручную, на уровне каждого региона, то сейчас за две недели организовали работу как на уровне региона, так и на уровне Правительства страны. Причем это сделано на базе цифровой платформы. Каждый регион в режиме онлайн видит предложения от коллег из других регионов. Плюс есть возможности прямых контактов с контрагентами, обсуждения специалистами параметров и быстрой переналадки кооперационных связей.

— Тем не менее возникают проблемные зоны, которые просто так быстро не заместить. Например, у вас в Чувашии есть вопрос с импортным химическим сырьем, импортными компонентами…

— Верно. Есть компоненты, которые сложно заместить быстро. Но невозможного нет — вопрос времени и цены. Правда, иногда нет этого времени. Ведь предприятиям работать надо здесь и сейчас, зарплату платить людям здесь и сейчас…

Электронные компоненты, отдельные компоненты в химической отрасли являются сложно заменимыми с точки зрения быстрого решения. Если взять соотношение, то, по оценке экспертов Министерства промышленности и торговли, работа, которую запустили на уровне страны и регионов, позволит нам заместить при удачном стечении обстоятельств от 70 до 80 процентов выпадающих взаимосвязей. Но вот 20-30 процентов в текущий момент сложно будет заместить. Значит, надо искать аналоги на мировых рынках. Это, прежде всего, азиатский рынок и дружественные страны, которые остались верны сотрудничеству с Россией. Это первое.

Второе — уверен, мы увидим, что иностранные производители, которые являлись многолетними партнерами наших предприятий, будут искать возможности остаться на нашем рынке. Думаю, многие сложности здесь временные. Несомненно, в ближайшее время решения найдем. Либо — на новых рынках, либо — в новых форматах взаимодействия с прежними поставщиками. Может быть — через иные логистические цепочки.

О том, с чем регион может выходить на российский рынок

— На ваш взгляд, что из Чувашии могло бы теоретически выйти на всероссийский масштаб?

— …Несомненно, это электротехническая отрасль — традиционно сильный сегмент экономики Чувашии, которая являлась флагманом всей этой отрасли и в Советском Союзе, и в России. Как минимум — в части релестроения и защиты критической инфраструктуры электроэнергетики. Наш электротехнический кластер, который объединяет порядка 40 предприятий, имеет не только историю производства, но и новейшие решения, основанные на цифровых системах и цифровых инструментах. В частности, подстанция «Медведевская» в «Сколково» — проект наших предприятий, который реализован на уровне самых современных мировых стандартов.

Это тракторостроение. Чебоксарский тракторный завод является одним из трех в мире, который может выпускать тяжелые трактора: 40-го класса, 35-го класса, 30-го класса. Он может быть конкурентом Каматсу, Катерпиллеру. Здесь у нас есть колоссальные возможности заместить импорт в поставках такой техники. Тем более что за последние годы расширился перечень выпускаемой нами тракторной и бульдозерной техники.

У нас одно из самых современных литейных производств в России — как раз на площадке тракторного завода. Вагоностроительный завод — одно из двух предприятий, которые поставили в РЖД для испытаний скоростную грузовую платформу, способную резко ускорить процесс доставки грузов и синхронизироваться с пассажирскими перевозками на железной дороге.

Это и химическая промышленность, причем в двух направлениях. Первое — агропромышленное. Наше предприятие «Август» является мировым лидером в области производства пестицидов и гербицидов. Второе — перекись водорода и гипохлорит кальция, которые являются импортозамещающими направлениями. Сейчас на площадке нашего «Химпрома» реализуются масштабные инвестиционные проекты с целью резко повысить мощности этих двух направлений. И солнечная энергетика. Предприятие «Хевел» — ведущее предприятие России, которое производит самые эффективные в мире солнечные батареи с точки зрения их КПД.

Есть и ряд других направлений. Сельское хозяйство, продукты питания. Помимо пива у нас великолепные кондитерские изделия, мясо, колбасные изделия. Кстати, последние два года подряд у нас более чем на 30% увеличивался экспорт. Посмотрим, что будет в этом году. Но это уже говорит о том, что продукция нашего сельского хозяйства, кондитерка, мясо птицы, мясо других видов признаются потребителями не только страны, но и мира…

Вот эти сильные стороны мы намерены использовать, чтобы оставаться в существующих рынках и входить во вновь создаваемые ниши.

Также мы готовы запустить новые процессы. Для этого перенастраиваем форму поддержки предприятий. В том числе — с точки зрения импортозамещения. Внедрили гранты на внесение изменений в конструкторскую документацию, льготные кредиты на изготовление оснастки и другие работы, которые связаны с тем, чтобы была возможность быстро освоить новую продукцию, провести необходимые испытания и сертификацию.

— Главный ресурс любого экономического масштабирования — это финансы, инвестиции. А у нас одна из «болезней» России заключается в том, что если в мировом ВВП страна занимает долю в 1,8-2%, то наш финансовый рынок в мировом финансовом рынке — лишь 0,8%… Насколько реально сегодня инвестиции привлекать?

— Вы поднимаете правильную тему. Сегодня, думаю, эту ситуацию можно нивелировать только за счет активных действий государства. И государство это делает. Приняты три пакета мер, которые оцениваются уже в более чем 1 триллион рублей. Думаю, что это не предел. Ресурсы в бюджете России и в резервах, которые сформированы в прошлые годы, есть. Они позволят обеспечить эти программы деньгами, привлечь на рынок как средства крупных компаний, госкорпораций, так и частные инвестиции.

«Чувашию можно считать примером типичной российской глубинки — без всякой сырьевой подпитки здесь живут, работают, строят планы люди, которые полагаются только на свой труд, — пишет «Финверсия». — Пресловутые разговоры о том, что «пора слезать с сырьевой иглы», Чувашии, как и большинства российских земель, не касаются: здесь никогда этой иглы и не знали, полагаясь только на то, что делают и что налаживают сами».

О «собственном пути» региона

— Не так давно, когда вы стали Главой республики, в Чувашии была заявлена комплексная программа социально-экономического развития. Я помню период середины и конца 1990-х, когда подобные программы были нормой для регионов страны. У регионов были амбиции (зачастую — политические, в рамках «парада суверенитетов»), что они построят модель собственного социально-экономического развития… Но вот вопрос — при сегодняшней бюджетной системе, более централизованной, насколько реально, чтобы регион имел свою некую программу и чтобы это не было лишь прокламацией, «бумажкой»?

— Когда мы дискутировали по плану действий, лично у меня тоже было опасение, что создается очередной документ под академическим названием «Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики до 2025 года». И что это будет именно «академический документ». Поэтому мы изначально исходили из того, что это должен быть не «документ», а «инструмент», который позволяет, с одной стороны, составить общую картину возможностей и проблем региона, с другой — синхронизировать различные программы (отраслевые, корпоративные, муниципальные) и выстроить как раз приоритеты действий, о которых мы говорили. И за счет этих действий обеспечить создание реальных успешных проектов, которые вдохновляли и вовлекали бы все новых и новых участников в реализацию наших замыслов.

Чтобы программа стала не «мертвым» документом, а именно работающим инструментом, был создан орган при Главе Чувашской Республики, который называется Высший экономический совет. Туда вошли представители бизнеса, науки, чиновники, депутаты, общественники. Главная задача ВЭС — взаимное проникновение всех этих сегментов (бизнес, наука, власть, общество) и выработка комплексных решений по развитию как отдельных территорий, так и отраслей экономики.

Давайте на примере. Всегда есть задача строительства социальных объектов. Таких как Дома культуры, например. Раньше их строили хаотично, исходя, прямо скажем, из лоббистских возможностей конкретного руководителя, например, главы района. Сейчас мы смотрим целесообразность, исходя из нескольких факторов, — в каком состоянии территория; какие у нее перспективы развития… И соответственно оттолкнувшись от этого, начинаем развивать всю инфраструктуру — коммунальную, дорожную, социальную. Делаем это комплексно через единые инструменты и подходы, в том числе — через типовые решения. Это нам позволяет заранее оценивать возможные затраты, унифицируя решения, которые потом будем применять на территории второго района, третьего, четвертого…

— А как вы измеряете ход программы? Ведь любая цель должна быть измерима. Какова, по вашим ощущениям, скорость движения?

— …Знаете, всегда хочется быстрее. Как только мы запустили программу, сначала по нам ударила новая коронавирусная инфекция, которая на ходу заставляла корректировать многие процессы. Затем — сегодняшняя ситуация глобального экономического конфликта… Но, с другой стороны, нас это делает более сильными, более мобильными и заставляет искать те возможности, которые мы, может быть, прежде не увидели. В целом, команда правительства Чувашской Республики и всего общества на это нацелена и очень активно действует.

Могу сказать: есть определенная удовлетворенность от того, как мы движемся. Во-первых, нам удается пока микшировать падения, вызванные внешними факторами, глобальными, такими как пандемия или конфликт. Во-вторых, удается реализовывать намеченные планы и обеспечить определенный рост по большинству направлений. А главное — фиксировать рост цифровизации.

Допустим, в отрасли физической культуры и спорта: если Чувашия в 2020 году была на 68-м месте по цифровизации, то прошлый год мы завершили на 1-м месте. Если до этого мы по количеству людей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, тоже были не в первых десятках, то прошлый год завершили на 3-м месте. Наверное, кто-то удивится: почему я сейчас взял спорт, который вроде бы не экономический показатель? Все просто: этот показатель является производным от экономической стороны жизни. Он очень четко отражает настроение людей… Человек занимается спортом, когда он нацелен на интересную жизнь. Поэтому такие моменты, конечно же, вдохновляют…

Еще один важный показатель. Мы впервые в прошлом году фиксировали пусть пока очень маленький, но положительный миграционный поток. Если у нас из года в год миграционный отток составлял «минус несколько тысяч человек», то в прошлом году — «плюс сто с чем-то человек». Самое главное — плюс! То есть люди не уезжают, а верят в то, что здесь можно жить и можно развиваться…

Я постоянно говорю «мы», потому что имею в виду всю команду правительства Чувашской Республики… Наша задача, конечно же, ориентироваться не только на «места в рейтингах». Но мы видим, что движение Чувашии по различным рейтингам жизни регионов позитивное. И это нас вдохновляет, показывает, что мы на правильном пути. Период времени, который прошел с момента формирования нашей программы развития, — всего два года. Это недостаточно для макроэкономических показателей. В ближайшие два-три года мы ожидаем ускорения всех этих процессов и, естественно, будем делать все, чтобы намеченные цели реализовать.

Автор интервью — Ян Арт, главный редактор «Finversia»