Глава Чувашии прокомментировал включение его в санкционный список США

«На это не реагируем, работаем, как работали, дальше. Уверен в таком же отношении к происходящему и со стороны моих коллег — глав регионов России, вошедших в этот «почетный» список.

Ранее уже отмечал, что у меня и моей семьи нет зарубежных активов, и в будущем мы их приобретать не собираемся. Я, моя супруга и дети остаются верны России.

Конечно, полностью соглашусь с формулировкой обоснования моего включения в санкционный лист господина госсекретаря страны — заклятого «друга» США Энтони Блинкена.

Да, контролирую и обеспечиваю выполнение приказа Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации. Это борьба цивилизационная, не то что у границ, на территории России орудует хорошо вооруженное и спонсируемое НАТО вооруженное банд-формирование.

Враг должен быть разбит, Победа, как и 77 лет назад, будет за нами!», — заявил Олег Николаев.

Фото: Шумерлинская газета «Вперёд»