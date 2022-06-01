Валидаторы экзамен сдали

Как уже сообщала «СЧ», в чебоксарских троллейбусах в этом году проходили тестирование электронные устройства для самостоятельной оплаты проезда. Вопросы к работе валидаторов у представителей троллейбусного управления были, поставщик учитывал замечания и вносил поправки в программу. И вот экзамен, можно считать, сдан. «Бескондукторная система оплаты проезда в нескольких наших городских троллейбусах успешно прошла тестирование, — сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин. — Валидаторы для приема платы установили пока в 4 троллейбусах маршрута № 17. Здесь можно оплатить проезд банковской или транспортной картой. Наличные принимает водитель». Обрисовал Денис Спирин и перспективы применения «электронных кондукторов»: «На сегодняшний день мы подписали соглашение со Сбером о сотрудничестве в развитии цифровизации общественного транспорта. До конца июня планируем оборудовать валидаторами троллейбусы маршрута № 22».