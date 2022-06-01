В Чувашии прошел отраслевой форум для застройщиков региона

В Чувашии на базе Сбербанка при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона прошел форум «Строительная отрасль. Государственная поддержка и новые возможности». Во встрече приняли участие крупные застройщики территории. Состоялся открытый диалог с экспертами рынка девелопмента жилья, в ходе которого обсуждались инструменты государственной поддержки строительной отрасли и основные тренды рынка недвижимости.

Открывая мероприятие, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павел Данилов отметил: «Сегодня совместная задача региона и застройщиков – активнее включаться в исполнение инфраструктурного меню: строительство дорог, инженерных сетей и социальных объектов в новых жилых микрорайонах. Строительство инфраструктуры ведется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Минстрою нужна активность и инициатива со стороны застройщиков Чувашии по разработке проектно-сметной документации объектов социнфраструктуры для подготовки заявок на участие. Мы со своей стороны готовы делать все возможное для того, чтобы получить финансирование и сделать наши новые микрорайоны привлекательнее и удобнее»

Участники обсудили драйверы сохранения и развития жилищного строительства в регионе, такие как сохранение ставок для населения на уровне 2021 года, ввод новых привлекательных ипотечных программ – со стороны государства и банковского сектора, реализация программ поддержки отрасли, сохранение темпов проектного финансирования, новые инструменты увеличения продаж для застройщиков и др.

Так, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева подчеркнула, что Сбербанк нацелен на всеобъемлющую поддержку сегмента жилой недвижимости. Выступая ключевым партнером застройщиков региона по итогам 2021 года Сбер проинвестировал в Чувашской Республике возведение 328 тысяч квадратных метров жилья в рамках 37 договоров с девелоперами на 10,7 млрд рублей. Кроме того, уже в 1 квартале 2022 года специалисты Чувашского отделения Сбербанка профинансировали строительство 134 тысяч квадратных метров жилья на общую сумму 2,1 млрд рублей.

Она также отметила, что благодаря ипотечным программам банка, в прошлом году более 12 тысяч семей Чувашии смогли исполнить мечту о новой квартире и приобрести жилье в новостройках. Общая сумма кредитов, выданных на приобретение первичного жилья, составила 21,4 млрд рублей. При этом с начала 2022 года при поддержке Сбербанка уже смогли справить новоселье более 2800 семей, банк выдал клиентам 6,2 млрд рублей.

Для поддержки жителей Сбер активно внедряет сервис онлайн-бронирования на площадке «ДомКлик»: в Чувашии бронирование со скидкой доступно для квартир от строительных компаний АО «Иско-Ч» и АО СЗ «Инкост» (район «Новый город»), ООО «СМУ-58» (мкрн «Никольский»), ООО «Альтаир» (XIV микрорайон г.Чебоксары). Размер скидки при бронировании объектов перечисленных компаний – от 0,3% до 0,5%.