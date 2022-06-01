Газ в Заволжье планируют подать к 1 октября

На совещании у Главы Чувашии Олега Николаева было озвучено решение завершить газификацию в Заволжье раньше запланированного ранее срока.

Руководитель региона напомнил, что работы по строительству межпоселкового газопровода на территории Чувашской Республики были завершены еще в прошлом году. На территории Республики Марий Эл осталось достроить ГРС «Кокшамары» — это планируется осуществить до 1 октября текущего года. «Еще один важный аспект — ГРС «Кокшамары» первоначально планировалась к завершению в 2023-2024 годах. Благодаря нашей совместной работе с ООО «Газпром Межрегионгаз» объект был перенесен на текущий год», — приводит слова Олега Николаева пресс-служба Администрации Главы республики.

Как сообщил заместитель генерального директора по строительству газопроводов-отводов и газораспределительных станций ООО «Газпром газификация» Руслан Сабиров, на сегодняшний день 26 км из 30 км сетей сварено, строительные работы продолжаются, смонтированы все шесть блоков ГРС. «Мы планируем к 1 октября подать газ для комплексного опробования самой ГРС», — сказал он.

Также в Заволжье в этом году необходимо построить внутрипоселковую газораспределительную сеть в поселке Сосновка протяженностью 16,7 км. Глава администрации города Чебоксары Денис Спирин сообщил, что контракт с подрядчиком, ООО «Строй-Газ-сервис», уже заключен.

В текущем году предусмотрено и строительство газопроводов со вводами до границ земельных участков дома отдыха «Кувшинский», базы отдыха «Росинка», АО «Санаторий «Чувашия», садового товарищества «Энергия-2».

Справка «СЧ»

Кабинет министров Чувашской Республики и администрация города Чебоксары взяли на себя обязательство по строительству внутрипоселковых газораспределительных сетей

в шести населенных пунктах Заволжья: Сосновка, Северный, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский и улица Санаторная протяженностью 25,52 км. В соответствии с планом-графиком обязательства в части строительства межпоселкового газопровода протяженностью более 52,28 км были возложены на ООО «Газпром Межрегионгаз».