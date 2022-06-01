Команда Чувашии выиграла конкурс профмастерства «Лучший вальщик леса — 2022»

Региональные соревнования завершились на днях в Марий Эл. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашии. За победу боролись более 30 знатоков своего дела из Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Карелии, а также Московской, Брянской и Калининградской областей. В зачет шли пять упражнений: валка дерева, обрезка сучьев, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка. Победителем конкурса стал многократный чемпион и призер всероссийских, европейских и мировых первенств Артем Шашков из Чувашии. Среди отличившихся и другой уроженец республики — Андрей Епифанов, он занял третье место. Кстати, в командной эстафете чувашские вальщики также стали победителями.