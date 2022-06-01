В Канаше наряд Росгвардии спас девушку от необдуманного поступка

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Чувашской Республике прапорщик полиции Виталий Степанов и младший сержант полиции Максим Иванов патрулировали ночной город. На Железнодорожной улице росгвардейцы заметили на пешеходном мосту плачущую девушку, которая начала перелезать через перила. Сориентировавшись в ситуации, правоохранители без промедления забежали на мост, не привлекая внимания незнакомки. И в момент, когда она готова была уже прыгнуть, взяли ее за руки и перетянули обратно через ограждение. Патрульные незамедлительно вызвали скорую помощь. До приезда медицинских работников девушку постарались успокоить, оказав психологическую помощь.