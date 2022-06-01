Вероника Чумикова и Анастасия Яковлева завоевали бронзовые медали чемпионата России по борьбе

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представительницы Чувашии Вероника Чумикова и Анастасия Яковлева показали хорошую готовность на недавно завершившемся чемпионате России по женской борьбе, который состоялся в Наро-Фоминске.
В условиях серьезной конкуренции по результатам трехдневных поединков Вероника Чумикова заняла третье место в весовой категории до 57 кг, сообщили в Минспорта Чувашии. Кстати, наша спортсменка проиграла в полуфинальной схватке будущей чемпионке турнира Ольге Хорошавцевой из Красноярского края. Еще одна представительница Чувашии Анастасия Яковлева также замкнула тройку призеров в весе до 62 кг.
Поддержала медальный почин старших коллег юная Лилия Кириллова. Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 33 кг на XI летней Спартакиаде учащихся России, прошедшей в Уфе.

Опубликовано: 6 июня 2022 г.


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