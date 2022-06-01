Легкоатлеты Чувашии показали соперникам класс

В родных стенах — солидный медальный улов

В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» прошли чемпионат и первенство Поволжья, а также окружной этап Спартакиады учащихся России по легкой атлетике. В ранге хозяев состязаний спортсмены из Чувашии продемонстрировали хорошую физическую подготовку и завоевали россыпь наград.

Всего в соревнованиях приняли участие почти 900 спортсменов из всех 14 регионов ПФО. Важно отметить, что программа турнира соответствовала самым крупным состязаниям по легкой атлетике. Среди многообразия дисциплин удалось о себе заявить представителям Чувашии. Так, в заходе на 10 километров как у мужчин, так и у представительниц прекрасной половины медали завоевали хозяева соревнований. Еще одно «золото» в копилку нашей республики принесла Мария Владимирова в беге на 800 метров.

Хорошо потрудился и прыгун в высоту Сергей Морозов, недавно завоевавший серебряную медаль на командном чемпионате России в Сочи, о котором «СЧ» уже писала. Спустя всего несколько дней наш земляк одержал победу в окружных соревнованиях с серьезным преимуществом, не оставив соперникам никаких шансов.

Второе место в забеге на 1500 метров заняла Ася Ванеева, а в прыжках в высоту — Елизавета Ошарина. Бронзовыми призерами стали Константин Орлов и Виктория Жилина, выступившие в беге на 400 м и прыжках в длину соответственно.

Также в рамках первенства ПФО среди юниоров и юниорок до 23 лет блестяще себя проявила Виктория Максимова, которая добавила к медали высшей пробы с командного чемпионата России в забеге на 200 метров «золото» окружного турнира на 100-метровке…

На верхнюю ступеньку пьедестала почета удалось подняться Даниилу Дмитриеву на дистанции 5000 метров. «Серебром» в беге с препятствиями на 3000 метров отличились Анжела Гурьева и Алексей Котлов. Бронзовым призером в прыжках в высоту стал Андрей Никитин.

КСТАТИ

По итогам соревнований в общем зачете чемпионата Поволжья сборная Чувашии заняла третье место, уступив лишь представителям Татарстана и Ульяновской области. А вот среди юниоров и юниорок до 23 лет спортсмены нашей республики расположились на четвертом месте в турнирной таблице. Зато в общем зачете в возрастной группе до 20?лет сборная Чувашии отпраздновала победу.