Владимир Путин, Президент России

«Предлагаю с первого июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства. Напомню, с первого января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, рост которой, по оценкам экспертов, не превысит 15%.

Второе. С первого июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 919 рублей. Поскольку, исходя из его размера, устанавливается часть пособий и выплат, это также приведет к их увеличению, станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми.

Третье. С первого июня на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда — до 15 279 рублей в месяц… Наша главная задача — обеспечить и дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума».