21-22 мая столица Чувашии примет чемпионат и первенство России по ходьбе

В ближайшие выходные, 21 и 22 мая, столица Чувашии станет местом встречи сильнейших ходоков страны. В течение двух дней в Чебоксарах будут разыграны медали чемпионата и первенства России по ходьбе, а также Межрегиональных соревнований «Юный скороход».

Старты национальных чемпионата и первенства пройдут сразу на двух площадках. В субботу местом действия станет трасса на Московской набережной, которая примет данные соревнования уже второй год подряд. Здесь будут определены самые быстрые на дистанциях 35 и 20 км.

В воскресенье местом проведения национальных состязаний станет стадион «Олимпийский», где состоятся заходы на дистанциях 3, 5 и 10 км.

Отметим, что по предварительным данным в соревнованиях примут участие около 180 представителей 16 регионов страны. В составе сборной команды Чувашии за титул победителя будут бороться 37 спортсменов, которые выступят во всех видах программы.

Расписание соревнований:

21 мая, Московская набережная

9.00 — 35 км мужчины, женщины, юниоры и юниорки до 23 лет (2000-2002 гг.р.)

12.00 — Награждение по дистанции 35 км

15.00 — Церемония открытия соревнований

15.30 — 20 км женщины, юниорки до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)

17.30 — 20 км мужчины, юниоры до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)

17.40 — Награждение женщин и юниорок до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)

19.00 — Награждение мужчин и юниоров до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)

22 мая, Стадион «Олимпийский»