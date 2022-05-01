21-22 мая столица Чувашии примет чемпионат и первенство России по ходьбе

В ближайшие выходные, 21 и 22 мая, столица Чувашии станет местом встречи сильнейших ходоков страны. В течение двух дней в Чебоксарах будут разыграны медали чемпионата и первенства России по ходьбе, а также Межрегиональных соревнований «Юный скороход».
Старты национальных чемпионата и первенства пройдут сразу на двух площадках. В субботу местом действия станет трасса на Московской набережной, которая примет данные соревнования уже второй год подряд. Здесь будут определены самые быстрые на дистанциях 35 и 20 км.
В воскресенье местом проведения национальных состязаний станет стадион «Олимпийский», где состоятся заходы на дистанциях 3, 5 и 10 км.
Отметим, что по предварительным данным в соревнованиях примут участие около 180 представителей 16 регионов страны. В составе сборной команды Чувашии за титул победителя будут бороться 37 спортсменов, которые выступят во всех видах программы.
Расписание соревнований:
21 мая, Московская набережная
- 9.00 — 35 км мужчины, женщины, юниоры и юниорки до 23 лет (2000-2002 гг.р.)
- 12.00 — Награждение по дистанции 35 км
- 15.00 — Церемония открытия соревнований
- 15.30 — 20 км женщины, юниорки до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)
- 17.30 — 20 км мужчины, юниоры до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)
- 17.40 — Награждение женщин и юниорок до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)
- 19.00 — Награждение мужчин и юниоров до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)
22 мая, Стадион «Олимпийский»
- 8.00 — 5000 м ветераны ходьбы мужчины и женщины
- 8.40 — Награждение ветеранов
- 9.00 — 3000 м девушки (2007-2008 гг. р.)
- 9.25 — 5000 м юноши (2007-2008 гг. р.)
- 10.00 — 5000 м девушки до 18 лет (2005-2006 гг. р.)
- 10.40 — 10000 м юноши до 18 лет (2005-2006 гг. р.)
- 11.40 — 10000 м юниорки до 20 лет (2003-2004 гг. р.)
- 12.40 — 10000 м юниоры до 20 лет (2003-2004 гг. р.)
- 13.40 — Награждение, закрытие соревнований