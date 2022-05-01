21-22 мая столица Чувашии примет чемпионат и первенство России по ходьбе

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ближайшие выходные, 21 и 22 мая, столица Чувашии станет местом встречи сильнейших ходоков страны. В течение двух дней в Чебоксарах будут разыграны медали чемпионата и первенства России по ходьбе, а также Межрегиональных соревнований «Юный скороход».

Старты национальных чемпионата и первенства пройдут сразу на двух площадках. В субботу местом действия станет трасса на Московской набережной, которая примет данные соревнования уже второй год подряд. Здесь будут определены самые быстрые на дистанциях 35 и 20 км.

В воскресенье местом проведения национальных состязаний станет стадион «Олимпийский», где состоятся заходы на дистанциях 3, 5 и 10 км.

Отметим, что по предварительным данным в соревнованиях примут участие около 180 представителей 16 регионов страны. В составе сборной команды Чувашии за титул победителя будут бороться 37 спортсменов, которые выступят во всех видах программы.

Расписание соревнований:

 
21 мая, Московская набережная
  • 9.00 — 35 км мужчины, женщины, юниоры и юниорки до 23 лет (2000-2002 гг.р.)
  • 12.00 — Награждение по дистанции 35 км
  • 15.00 — Церемония открытия соревнований
  • 15.30 — 20 км женщины, юниорки до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)
  • 17.30 — 20 км мужчины, юниоры до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)
  • 17.40 — Награждение женщин и юниорок до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)
  • 19.00 — Награждение мужчин и юниоров до 23-х лет (2000-2002 гг.р.)
22 мая, Стадион «Олимпийский»
  • 8.00 — 5000 м ветераны ходьбы мужчины и женщины
  • 8.40 — Награждение ветеранов
  • 9.00 — 3000 м девушки (2007-2008 гг. р.)
  • 9.25 — 5000 м юноши (2007-2008 гг. р.)
  • 10.00 — 5000 м девушки до 18 лет (2005-2006 гг. р.)
  • 10.40 — 10000 м юноши до 18 лет (2005-2006 гг. р.)
  • 11.40 — 10000 м юниорки до 20 лет (2003-2004 гг. р.)
  • 12.40 — 10000 м юниоры до 20 лет (2003-2004 гг. р.)
  • 13.40 — Награждение, закрытие соревнований
Опубликовано: 20 мая 2022 г.


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